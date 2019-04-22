Политика
Трамп пообещал Зеленскому помощьИзвестия вчера в 22:02
Президент США Дональд Трамп пообещал Владимиру Зеленскому продолжить поддержку усилий «по восстановлению территориальной целостности Украины». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера.
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Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
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Культура
120 лет Набокову: Бабочки вдохновляли писателя всю жизнь
22 апреля поклонники творчества Владимира Набокова отмечают 120-летие писателя. Он прославился не только своими романами.
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Игры
Разработчик Cyberpunk 2077: сейчас игра сильно отличается от показанного в прошлом году
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Происшествия
Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае
Летевший по маршруту Красноярск — Пхукет самолёт авиакомпании AZUR air совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду.
Обновлено в 04:46
Политика
Совет Федерации остался без Интернета
В Совете Федерации отключилась связь с Интернетом, работы по его восстановлению идут, но пока безрезультатно.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
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Происшествия
В Москве пропала картина Левитана
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Происшествия
Число погибших при взрывах на Шри-Ланке достигло 290
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Футбол
«Вырывается дракон»: ветеран «Зенита» оценил игру Артема Дзюбы
Бывший полузащитник «Зенита», ветеран сине-бело-голубых Дмитрий Баранник оценил игру форварда петербургской команды Артема Дзюбы, который стал одним из главных героев в матче 24-го тура Российской премьер-лиги против «Краснодара».
Обновлено в 03:30
Политика
Кадыров дал Зеленскому совет после победы на выборах
Обновлено в 03:54
Энергетика
«Газпром» планирует добыть в 2019 году 495 млрд кубометров газа
«Газпром» планирует добыть в 2019 году 495 млрд кубометров газа, что на 0,5% меньше показателя добычи в 2018 году.
Обновлено в 04:03
Общество
Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России
Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Происшествия
Совфед одобрил ужесточение наказания для сбежавших с места ДТП
Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
Обновлено в 04:09
Хоккей
Кровопусков сменил Шанцева на посту генерального директора «Динамо»
Валерий Шанцев покинул пост генерального директора. На должность назначен Евгений Кровопусков.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие
США отказались участвовать в совещании по лагерю «Рукбан» в Сирии
Представители США отказались участвовать в третьем совещании по ликвидации лагеря беженцев "Рукбан" в Сирии, которое прошло в Москве в режиме телемоста с правительством САР, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
Обновлено в 05:16
Религия
У православных христиан началась Страстная неделя
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.
Обновлено в 01:32
Общество
Граждане оценят качество госуслуг по пятибалльной шкале
В Минэкономразвития надеются, что в первый календарный год показатель удовлетворенности населения качеством сервиса составит не менее 85%, а в следующие 12 месяцев работы — 90%.
Обновлено вчера в 14:00
Футбол
Бензема стал автором нового рекорда «Реала»
Форвард "Реала" Карим Бензема установил новый рекорд мадридского клуба. В последних восьми матчах француз забивал как минимум один мяч.
Обновлено в 04:14
Экономика
Банки готовят план против санкций
Финансовым организациям, которые пользуются услугами таких центров, ЦБ рекомендовал организовать проверку своего плана действий в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия
Чемпионка по тайскому боксу найдена мертвой в Москве
Чемпионка России по тайскому боксу Кристина Мялина погибла в Москве, передает "Рен ТВ".
Обновлено в 05:11
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору пасхальных куличей
Роспотребнадзор рекомендует выбирать куличи на Пасху из натуральных ингредиентов и внимательно смотреть, чтобы верхушка кулича была сухой, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:03
Общество
Режиссер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Режиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Наталия Фишман зарегистрировали свой брак.
Обновлено в 04:30
Происшествия
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей владельца ASOS
Самый богатый человек Дании Холч Повлсен сообщил о том, что в результате террористических актов на Шри-Ланке, которые произошли в воскресенье, 21 апреля, погибли трое из четверых его детей.
Обновлено в 04:20
Политика
Трамп и Макрон поздравили Зеленского с победой на выборах
Президент США Дональд Трамп поздравил с победой Владимира Зеленского, который, по данным экзитпола и предварительным данным ЦИКа, лидирует во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено вчера в 18:05
Авто
9 причин сменить моторное масло в апреле
2. Постоянная работа двигателя в условиях неполного прогрева зимой вызывает усиленный угар и загрязнение моторного масла продуктами износа.
Обновлено в 03:03
Гаджеты
Xiaomi начнёт ставить NFC в недорогие смартфоны
Глава суббренда Xiaomi Лю Вейбинг (Lu Weibing) сообщил, что новый бюджетный флагман Redmi 855 будет поддерживать NFC.
Обновлено вчера в 08:47
Политика
Глава поддержавшей Порошенко Львовской области объявил об отставке
Львовская область стала единственным регионом Украины, где действующий президент Украины Петр Порошенко лидирует по итогам второго тура.
Обновлено в 05:19