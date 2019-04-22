Политика
Трамп поздравил Зеленского с победойГазета.Ru вчера в 17:58
Президент США Дональд Трамп поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах. Об этом сообщает "Украинская правда".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 02:35, Ашберн
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 215
Обновлено вчера в 09:47
Культура
Любовь Успенскую госпитализировали в Москве
Обновлено в 02:23
Политика
О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер
Обновлено вчера в 20:50
Гаджеты
Составлен рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.
Обновлено вчера в 22:19
Экономика
Какие продукты подешевеют после Пасхи
Эксперты рассказали, какие продукты подешевеют после Пасхи, которая в этом году приходится на 27 апреля.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
Гону предъявили новое обвинение в присвоении средств Nissan
Прокуратура Токио предъявила новые обвинения экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону, сообщает NHK.
Обновлено в 02:09
Кино
Режиссер «Двойного форсажа» попал в больницу с инсультом
Американский режиссер Джон Синглтон был госпитализирован с инсультом. Об этом сообщило издание The Guardian.
Обновлено вчера в 18:50
Армия и оружие
США пытаются обмануть Турцию, вооружая курдов в Сирии
По мнению эксперта, политическое урегулирование и возрождение нормальной жизни на всей территории республики Вашингтон воспримет как поражение, так что в ход идут все доступные инструменты, в том числе курды.
Обновлено вчера в 10:01
Происшествия
В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек
В Казани в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела шести погибших, включая троих детей. Об этом информирует МЧС Татарстана.
Обновлено вчера в 21:48
Кино
Новая серия «Игры престолов» попала в Сеть
Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес
Стефания Маликова стала торговать фруктами
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населения
Лишь в 25 регионах России численность населения за последние три года выросла, в остальных 60 – сократилась.
Обновлено вчера в 20:01
Политика
Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов.
Обновлено вчера в 23:52
Музыка
Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ
На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
Обновлено вчера в 01:57
Экономика
Минстрой предложил ввести сбор для переселения жителей Крайнего Севера
Документ предлагает ввести квазиналоговый платеж в 2% от чистой прибыли компаний – недропользователей Крайнего Севера, а также структур, имеющих в них долю участия.
Обновлено в 02:06
Религия
У православных христиан началась Страстная неделя
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.
Обновлено в 01:32
Политика
Защита Бутиной просит не приписывать ей действия «от лица властей РФ»
Адвокаты арестованной в США россиянки Марии Бутиной просят исключить из материалов дела экспертную оценку экс-сотрудника Федерального бюро расследований Роберта Андерсона, который утверждает, будто девушка осуществляла шпионаж "от лица Москвы".
Обновлено в 02:16
Политика
Рамзан Кадыров пожелал Зеленскому удачи
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале прокомментировал прошедший на Украине второй тур президентских выборов.
Обновлено вчера в 14:20
Спорт
Чемпионка ОИ сравнила программы Медведевой и Загитовой
Некоторые поклонники серебряного призера Олимпийских игр 2018 года Евгении Медведевой осудили подопечную Брайана Орсера за то, что в ее новой произвольной программе отсутствуют прыжки.
Обновлено вчера в 14:54
Политика
США готовятся ввести полный запрет на импорт нефти из Ирана
Сегодня, 22 апреля, госдепартамент может объявить о полном запрете на покупку нефти у Ирана.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Наташа Королева обрадовалась победе Зеленского на выборах
Обновлено вчера в 18:06
Политика
Лавров не видит проблем для кораблей Украины в Керченском проливе
Для прохода украинских военных кораблей из Черного моря к своим портам в Азовском море нет никаких проблем, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 07:36
Происшествия
Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео
Обновлено вчера в 07:56
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Хоккей
Российский вратарь «Вашингтона» отправлен в АХЛ
Третий вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов покинул состав столичного клуба и вернулся обратно в «Херши Беарз», который выступает в Американской хоккейной лиге (АХЛ).
Обновлено в 01:47
Общество
В Гидрометцентре предупредили россиян о весенних заморозках
Начало рабочей недели принесет в Волгоградскую, Ростовскую области, Калмыкию и республики Северного Кавказа заморозки в ночные часы до –5 градусов.
Обновлено в 00:01
Интернет
Незадокументированная функция Edge нарушает систему безопасности Internet Explorer
Как ни странно, вначале Колсек не смог воспроизвести описанную и продемонстрированную Джоном атаку, когда он использовал Internet Explorer, работающий в Windows 7, чтобы загрузить, а затем и открыть вредоносный MHT-файл.
Обновлено в 02:10