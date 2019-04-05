Политика
Волкер сказал украинцам, за кого надо голосоватьГазета.Ru 08:34
Спецпредставитель госдепа США Курт Волкер призвал украинцев проголосовать во втором туре выборов президента Украины за действующую главу государства Петра Порошенко.
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Мы имеем кандидата, который позиционирует себя противником существующей системы, и нынешнего президента, который, в свою очередь, говорит, что он много работал, многого добился, но ещё многое предстоит сделать.
— Курт Волкер, американский дипломатИА Новороссия 13:26
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Спецпредставитель США разъяснил украинцам необходимость голосовать за Порошенко
Московский Комсомолец06:59
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