Армия и оружие
Волкер прокомментировал разведение сил в Станице ЛуганскойRT на русском 01:23
Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер прокомментировал предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе.
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Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
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Происшествия
В центре Екатеринбурга после столкновения опрокинулась машина
По данным городского управления ГИБДД, водитель автомашины Chevrolet Cruze при пересечении перекрестка на красный сигнал светофора столкнулся с Toyota Camry, ехавшей по Малышева в сторону Пушкина.
Обновлено в 01:58
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
Ранее сообщалось, что ПАСЕ отказалась забирать полномочия у делегации России.
Обновлено вчера в 15:45
Общество
В «Роскачестве» рассказали, как выбрать хороший зонт
Эксперты «Роскачества» дали рекомендации по выбору зонта.
Обновлено в 02:05
Происшествия
Водитель без прав сбил коляску с ребенком в Петербурге
Обновлено вчера в 17:38
Политика
Зеленский назначил «постпреда президента» в Крыму
"Назначить Кориневича Антона Александровича постоянным представителем президента Украины в республике Крым", - говорится в документе, опубликованном на сайте украинского лидера.
Обновлено вчера в 07:06
Путешествия
Стали известны самые дешевые туры на море в середине лета
Эксперты проанализировали минимальную стоимость путевок на 10 дней по самым популярным направлениям с вылетом в середине июля и составили рейтинг самых дешевых.
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Армия и оружие
Армия Хафтара передала США воевавшего за ПНС американского пилота
«Ливийская национальная армия» (ЛНА) Халифы Хафтара передала Соединенным Штатам американского пилота, воевавшего на стороне так называемого международно признанного правительства Фаиза Сараджа.
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Энергетика
Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином
Практичные россияне нашли способ сэкономить на заправке своих автомобилей и ездят за российским бензином в соседний Казахстан.
Обновлено вчера в 09:36
Наука
У французского короля Людовика Святого нашли цингу
Обновлено вчера в 03:18
Политика
Радий Хабиров поднялся в рейтинге губернаторов страны
Бронзу получил мэр Москвы Сергей Собянин. Напомним, что в рейтинге за апрель-май Хабиров занимал 16 строчку.
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Транспорт
За грязные номера начнут лишать водительских прав
Как сообщает «Коммерсант», если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, суд может оштрафовать его на сумму до пяти тыс. рублей или даже лишить прав.
Обновлено 25 июня в 22:24
Футбол
Балотелли тренируется с «Брешией»
Итальянский нападающий «Марселя» Марио Балотелли находится в расположении «Брешии», сообщается в «твиттере» MadeInFOOT.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие
В ходе внезапной проверки боеготовности войска ЦВО приступили к контрольным занятиям
Войска ЦВО приступили к контрольным занятиям в рамках внезапной проверки боеготовности.
Обновлено в 02:34
Политика
Bloomberg: Huawei сотрудничала с военными Китая
Часть сотрудников телекоммуникационной компании Китая Huawei сотрудничала с военными страны при работе над исследовательскими проектами.
Обновлено вчера в 23:23
Общество
В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре
Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Обновлено в 01:59
Общество
В Северной Корее пропал студент из Австралии
На территории КНДР пропал австралийский студент.
Обновлено вчера в 22:10
Армия и оружие
Российские военные получили новые комплексы «Листва»
Обновлено в 00:05
Футбол
Руни забил мяч со своей половины поля в матче MLS
Обновлено в 01:32
Энергетика
Нефть Brent завершает торги выше $65 за баррель
Августовский фьючерс на нефть марки Brent вырос в цене на 19 центов (0,3%), до $65,05 за баррель.
Обновлено 25 июня в 16:21
Общество
Девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия» в Брянске
Советский районный суд Брянска оштрафовал жительницу города на 30 тыс. рублей за неуважение к обществу.
Обновлено в 00:46
Общество
Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд
Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Авто
Представлен обновленный кроссовер Audi Q7
Компания Audi представила обновлённый кроссовер Q7.
Обновлено вчера в 00:01
Происшествия
В Вене при взрыве в жилом доме погиб один человек
Один человек погиб в результате прогремевшего в среду взрыва в жилом доме в Вене, еще четырнадцать пострадали, сообщила австрийская газета Standard со ссылкой на представителя пожарной службы.
Обновлено в 02:31
Армия и оружие
У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил
Обновлено вчера в 06:39
Политика
Премьер Эстонии назвал неправильным восстановление полномочий России в ПАСЕ
По словам Юри Ратаса, международное сообщество должно "защищать права человека" Эстонский премьер-министр Юри Ратас раскритиковал решение восстановить полномочия России в ПАСЕ.
Обновлено в 02:38
Политика
США и Китай договорились о мире в торговой войне, сообщают источники
"США и Китай договорились еще об одном мире в торговой войне, чтобы возобновить переговоры", - говорится в сообщении.
Обновлено в 00:26
Футбол
Сарри заявил, что выкуривает 60 сигарет в день
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил изданию «La Nuova Riviera», что курение по-прежнему является для него серьезной проблемой - в день он может выкуривать до 60-ти сигарет.
Обновлено в 01:44