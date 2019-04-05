Волкер призвал украинцев голосовать за ПорошенкоИзвестия 07:06

Мы имеем кандидата, который позиционирует себя противником существующей системы, и нынешнего президента, который, в свою очередь, говорит, что он много работал, многого добился, но ещё многое предстоит сделать.

Спецпредставитель госдепа США Курт Волкер объяснил украинцам, почему они должны отдать свои голоса во втором туре выборов президента Украины за действующего главу государства Петра Порошенко.

Политика Орешкин высмеял оправдания Климкина после поражения Украины в ВТО Глава Минэкономразвития Максим Орешкин высмеял в Facebook оправдания главы МИД Украины Павла Климкина после поражения в ВТО.

Музыка Мик Джаггер сообщил, что идет на поправку после операции на сердце Известному рокеру заменили искусственный сердечный клапан Лидер рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер сообщил, что идет на поправку после операции.

Экономика МВФ одобрил новый транш кредита Аргентине Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) ратифицировал очередной транш кредита Аргентине, 5 апреля передает агентство Reuters.

Общество Глава Boeing: компания сократит производство самолетов 737 МАХ Глава Boeing Деннис Мюленбург заявил, что с середины апреля компания временно сократит производство самолетов 737 МАХ с 52 до 42 в месяц.

Наука Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные Учёные из Китая и Великобритании сообщили, что будет, если ежедневно съедать одно куриное яйцо.

Экономика Годовая инфляция в РФ в марте ускорилась до 5,3% Годовая инфляция в РФ в марте 2019 года (к марту 2018 года) ускорилась до 5,3% с 5,2% в феврале, сообщает Росстат.

Хоккей Панин пропустит пятый матч с «Авангардом» Капитан "Салавата Юлаева" Григорий Панин пропустит пятый матч серии финала Восточной конференции с "Авангардом".

Политика Владимир Соловьёв выгнал польского эксперта из студии за оскорбление евреев Корейба продолжит отрицать факт убийства евреев поляками, назвав это «враньём», а также отказался покинуть студию.

Общество В Египте археологи обнаружили гробницу эпохи Птолемеев Археологи обнаружили на юге Египта в провинции Сохар древнюю гробницу эпохи династии Птолемеев, в которой хорошо сохранились настенные росписи и мумии животных, сообщает министерство по делам древностей Египта.

Общество В Тюмени семья случайно выкинула миллионы рублей В Тюмени семья выкинула миллионы рублей в мусор, рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин.

Политика Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.

Авто Ferrari показала на видео новый суперкар F8 Tributo Компания Ferrari презентовала проморолик, на котором показала технические способности нового суперкара F8 Tributo.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл переехали в новый дом Перед появлением на свет малыша будущие родители переехали в новый дом. Об этом сообщает британский телеканал ITV.

Армия и оружие В Германии призвали распустить НАТО НАТО несет угрозу мировой безопасности, поэтому альянс необходимо распустить.

Общество Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 дней Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 рабочих дней.

Общество Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны В 2017 году эмигрировать хотели 17% россиян. В 2014 году покинуть страну стремились только 7% опрошенных.

Единоборства Нурмагомедов проведёт турне по Великобритании Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов намерен летом посетить Великобританию.

Авто В России открыли прием заказов на Tesla Model Y Moscow Tesla Club и "Связной" начали прием заказов на электрический кроссовер Model Y. Можно забронировать следующие версии: Long range с задним приводом (4,8 млн рублей), Long range с полным приводом (5,2 млн рублей) и Performance (6,2 млн рублей).

Общество Минздрав хочет блокировать публичные призывы к отказу от прививок Минздрав России готовит пакет законопроектов, предусматривающих запрет на распространение информации с призывами к отказу от вакцинации.

Политика В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Культура В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.

Политика «Мы и они»: Русскоязычные покидают Казахстан Исход россиян из Казахстана стал массовым через две недели после отставки первого президента страны Нурсултана Назарбаева, пишет «Лента.ру».

Здоровье Польза БАДов. Правда или миф? Миф 4 Приём БАДов помогает похудеть – Максимум, чем могут помочь добавки, ускорить обмен веществ и нормализовать работу кишечника.

Авто Марка Bugatti задумала приподнятый спорткар Правда, задуман не вполне кроссовер в привычном понимании.