Политика
Волкер призвал украинцев голосовать за ПорошенкоИзвестия 07:06
Спецпредставитель госдепа США Курт Волкер объяснил украинцам, почему они должны отдать свои голоса во втором туре выборов президента Украины за действующего главу государства Петра Порошенко.
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Мы имеем кандидата, который позиционирует себя противником существующей системы, и нынешнего президента, который, в свою очередь, говорит, что он много работал, многого добился, но ещё многое предстоит сделать.
— Курт Волкер, американский дипломатИА Новороссия 13:26
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