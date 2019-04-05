Волкер призвал украинцев голосовать за ПорошенкоИзвестия 07:06

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Спецпредставитель госдепа США Курт Волкер объяснил украинцам, почему они должны отдать свои голоса во втором туре выборов президента Украины за действующего главу государства Петра Порошенко.

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