Политика

Волкер призвал Украину пустить российских наблюдателей на выборыИзвестия 05:24

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер призвал Киев допустить российских наблюдателей в рамках миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на президентские выборы, которые пройдут в стране 31 марта.
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Курт Волкер
Украина нуждается в наблюдателях БДИПЧ, чтобы доказать, что она придерживается демократических стандартов. Иначе люди имеют право поставить под сомнение выборы. Пусть российские наблюдатели участвуют, но только под руководством БДИПЧ.
— Курт Волкер, американский дипломатRT на русском 02:45

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