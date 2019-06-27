Волкер призвал Россию отвести «войска и вооружение» в ДонбассеИА Новороссия 00:45

с чего всё началось

Что касается якобы российских вооруженных формирований, к отводу которых призвал Волкер, то напомним, что еще в сентябре 2018 года экс-генсек ОБСЕ Ламберто Заньер признал отсутствие российских войск в Донбассе.

Волкер призвал Россию отвести «войска и вооружение» в Донбассе

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