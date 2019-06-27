Армия и оружие
Волкер призвал Россию отвести «войска и вооружение» в ДонбассеИА Новороссия 00:45
Что касается якобы российских вооруженных формирований, к отводу которых призвал Волкер, то напомним, что еще в сентябре 2018 года экс-генсек ОБСЕ Ламберто Заньер признал отсутствие российских войск в Донбассе.
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с чего всё началось
Спепредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер в твиттере прокомментировал разведение сил и средств на линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе.Газета.Ru04:00
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