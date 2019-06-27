Армия и оружие
Волкер призвал Россию отвести «войска и вооружение» в ДонбассеИА Новороссия 00:45
Что касается якобы российских вооруженных формирований, к отводу которых призвал Волкер, то напомним, что еще в сентябре 2018 года экс-генсек ОБСЕ Ламберто Заньер признал отсутствие российских войск в Донбассе.
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с чего всё началось
Спепредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер в твиттере прокомментировал разведение сил и средств на линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе.Газета.Ru04:00
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 05:54, Вашингтон
Экономика
Нацбанк Грузии оценил ущерб экономике от снижения турпотока из России
Национальный банк Грузии сообщил, что из-за ожидаемого сокращения турпотока из России в связи с отменой авиасообщения экономика страны до конца 2019 года потеряет до $200—300 млн.
Обновлено в 05:41
Общество
Forbes составил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В Москве арестовали еще одного грабившего людей отравителя
Суд в Москве арестовал мужчину, обвиняемого в отравлении попутчика в подмосковном электропоезде Подсолнечная–Москва, в результате чего тот скончался.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие
Названы сроки передачи атомной подлодки «Князь Владимир» ВМФ России
Как сообщало ИА REGNUM, атомная субмарина «Князь Владимир» стала четвертой подлодкой в проекте 955 «Борей» и первым модернизированным крейсером серии «Борей-А».
Обновлено в 04:34
Происшествия
Сотрудники СКР и ФСБ пришли в «Рольф»
По данным «Фонтанки», предъявили постановление, в офисы компании в Москве и Санкт-Петербурге пришли сотрудники центрального аппарата СКР и управление «К» (кредитно-финансовая линия) ФСБ России.
Обновлено в 05:04
Финансы
Официальный курс евро на пятницу вырос до 71,66 рубля
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, увеличилась по сравнению с показателем на четверг на 25,71 копейки, составив 66,9234 рубля.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Второй пилот сгоревшего в Бурятии Ан-24 выжил
Обновлено в 05:26
Армия и оружие
НАТО примет политические и военные меры на случай прекращения ДРСМД
НАТО намерена принять политические и военные меры для усиления своего потенциала сдерживания на случай прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено вчера в 11:50
Технологии
В России разрешили использовать первый в мире плавучий блок АЭС
Ростехнадзор разрешил эксплуатировать уникальный атомный плавучий энергоблок «Академик Ломоносов».
Обновлено в 04:46
Политика
Конгресс США одобрил санкции против «Северного потока – 2»
Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов единогласно одобрил введение санкций против строящихся российских проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
Обновлено в 01:34
Транспорт
Чаще всего номера на парковках прячут владельцы премиальных авто
Чаще всего на платных парковках номерные знаки автомобилей пытаются спрятать владельцы премиальных машин.
Обновлено в 04:59
Общество
Каждый второй россиянин оказался доволен своей жизнью
Почти каждый второй россиянин (49%) вполне удовлетворен той жизнью, которую он ведет, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".
Обновлено в 03:48
Гаджеты
Смартфоны Oppo смогут работать без подключения к сотовой сети
Китайская компания Oppo представила новую технологию под названием MeshTalk, позволяющую совершать звонки и обмениваться SMS-сообщениями без подключения к Интернету, сотовой связи и Bluetooth.По сути, в данных смартфонах реализована связь на радиочастотах, благодаря чему аппараты Oppo становятся аналогами рации, однако их радиус действия составляет только 3 километра.
Обновлено вчера в 12:16
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Политика
Васильев поднялся в национальном рейтинге губернаторов
Губернатор Кировской области Игорь Васильев занял в рейтинге 40 место из 85.
Обновлено в 01:00
Технологии
«Росэлектроника» представила отечественную систему для мониторинга состояния водителей
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил бесконтактное решение для мониторинга состояния водителей «Антисон», интегрированное в систему видеонаблюдения на транспорте.
Обновлено в 04:41
Армия и оружие
ФСБ задержала контрабандистов оружия с Украины и из Литвы
ФСБ задержала участников преступной группы, контрабандой ввозивших оружие с территории Украины и Литвы.
Обновлено в 03:00
Энергетика
Бензин в Казахстане стоит в два раза дешевле, чем в России
Жители приграничных с Казахстаном областей ездят туда заправляться Россияне продолжают недоумевать, почему в соседнем Казахстане российский бензин стоит в два раза дешевле.
Обновлено вчера в 13:55
Футбол
РФС утвердил новый лимит на легионеров
В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял новый лимит на легионеров, с сезона-2020/21 будет действовать формат "8+17", при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.
Обновлено вчера в 06:33
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Представитель Депардье Юрий Мосман заявил, что частичное ограничение расходных операций по счетам согласно ст. 76 Налогового кодекса — «стандартная и штатная ситуация любого налогоплательщика».
Обновлено в 04:11
Общество
Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд
Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Политика
У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Политика
Глава молдавского парламента встретится с главами Совфеда и Госдумы
У спикера молдавского парламента запланированы консультации с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Обновлено в 04:39
Политика
Эксперт обвинил США в утечках информационного оружия к «плохим парням»
США, стремясь доминировать в глобальном телекоммуникационном пространстве, не обеспечивают контроль за попаданием информационного оружия в руки злоумышленников.
Обновлено в 04:54
Авто
Тестовый хэтч Audi A5 Sportback показал новый дизайн
Пятидверка Audi A5 Sportback нынешнего поколения выпускается с 2016 года без радикальных перемен.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие
Британских читателей удивил перехват российских самолетов над Балтикой
Издание Daily Mail написало о сопровождении британскими истребителями российских военных самолетов в небе над Балтийским морем.
Обновлено вчера в 22:06
Транспорт
Суд сможет лишать водительских прав за скрытие номеров
В документе указано, что если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до от 500 рублей до пяти тысяч или лишить прав.
Обновлено вчера в 02:18
Кино
Умер актер из «Зачарованных» Билли Драго
Обновлено в 00:41