Политика

Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шаговГазета.Ru 10:37

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский может утратить расположение жителей страны в случае, если пойдет на "уступки" России и откажется от части Донбасса.
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Курт Волкер
Урегулирование конфликта в Донбассе путем отказа от части территорий в пользу России приведет к резкому ухудшению отношения украинских граждан к Владимиру Зеленскому. Он сказал, что будет настаивать на полном восстановлении суверенитета, и он поддерживает процесс, который уже идет для этого.
— Курт Волкер, американский дипломатЭкономика сегодня 12:00

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