Политика

Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шаговИзвестия 09:14

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
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Курт Волкер
Он сказал, что будет настаивать на полном восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины. И он поддерживает процесс, который уже идет для этого.
— Курт Волкер, американский дипломатАргументы недели 09:19

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