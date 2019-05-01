Политика
Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шаговИзвестия 09:14
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
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Он сказал, что будет настаивать на полном восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины. И он поддерживает процесс, который уже идет для этого.
— Курт Волкер, американский дипломатАргументы недели 09:19
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