Политика
Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шаговИзвестия 09:14
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 16:18, Ашберн
Политика
Захарова сравнила слова Помпео о Мадуро с «новостями о бегстве Асада»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила заявление госсекретаря США Майка Помпео о возможности президента Венесуэлы Николаса Мадуро покинуть свою страну с новостями о том, что лидер Сирии Башар Асад якобы намеревался покинуть государство в период острой фазы сирийской войны.
Обновлено в 09:48
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Политика
Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона.
Обновлено в 14:07
Происшествия
МИД попросил Париж расследовать атаку полиции на журналистку из России
Ведомство утверждает, что корреспондент Виктория Иванова, несмотря на наличие специальной маркировки сотрудника СМИ на одежде, подверглась нападению со стороны сотрудников правоохранительных органов во время работы на первомайских демонстрациях в Париже.
Обновлено в 15:22
Наука
В речной фауне Великобритании обнаружили следы кокаина
Учёные обнаружили, что кокаин присутствует в 100 процентах протестированных образцах пресноводных креветок, а также обнаружили следы кетамина, пестицидов и других химических веществ.
Обновлено в 06:48
Экономика
ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Космос
Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019
Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено в 13:32
Политика
Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ украинцами
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в гуманитарных целях упрощенной процедуры получения российских паспортов гражданами Украины.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Один человек погиб, трое пострадали в ДТП во Владимирской области
Полиция проводит проверку после ДТП с одним погибшим и тремя пострадавшими во Владимирской области, сообщили в среду журналистам в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 14:23
Политика
Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
Обновлено в 15:23
Происшествия
Постоянный запах марихуаны раздражает соседей депутата Резника
Корреспондент НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ приехал к дому, где проживает депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник, чтобы взять у него комментарий по поводу его недавнего задержания на первомайском шествии.
Обновлено в 12:12
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Хоккей
Сборная России уступила Швеции в матче Еврохоккейтура
Встреча, проходившая в рамках последнего этапа Еврохоккейтура, завершилась победой сборной Швеции со счётом 6:4.
Обновлено в 11:31
Общество
Сбой произошел в работе Instagram
Пользователи со всего мира сообщают о сбое в работе соцсети Instagram.
Обновлено в 15:16
Происшествия
Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели
В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес
Мария Порошина трогательно простилась с ушедшей из жизни мамой
Известная актриса Мария Порошина в Instagram опубликовала снимок, на котором она с одной из своих дочерей и мамой Натальей Красноярской, которая скончалась 30 апреля на 71-м году жизни.
Обновлено в 12:11
Наука
Клетки сердца самоорганизовываются для преодоления повреждений
Клетки сердца, которые участвуют в распространении электрических сигналов, могут самоорганизовываться, если часть из них гибнет и заменяется фибробластами.
Обновлено вчера в 09:01
Футбол
«Барселона» и «Ливерпуль» опубликовали стартовые составы
Обновлено в 14:00
Общество
Голоса за дочь Алсу собирали на военном заводе
Слухи об участии работников военного завода в скандале ранее появилась в издании Курск.com.
Обновлено вчера в 17:35
Авто
Назван топ-10 «проклятых» автомобилей
Вошедшие в ТОП-10 транспортные средства по меньшей мере раз становились частью трагических событий либо освещались в теориях уфологов.
Обновлено в 11:49
Кино
Фильм «Мстители 4: Финал» вошел в десятку лучших в истории
Обновлено в 02:45
Общество
В Риге прошел марш против ликвидации русских школ
Обновлено в 07:20
Экономика
ФАС предложила банкам уравнять комиссии за денежные переводы
Федеральная антимонопольная служба начала разрабатывать поправки в закон, которые обяжут банки уравнять размер комиссий при переводах денег внутри банковской сети, говорится в информации, опубликованной на портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 02:46
Общество
В Новосибирске начинается «Монстрация»
В полдень 1 мая у Дома офицеров в центре Новосибирска начинается «Монстрация».
Обновлено в 01:02
Общество
Несанкционированные митинги проходят в Казахстане
Обновлено в 04:22
Происшествия
Китайская семья дала взятку в $6,5 млн за поступление дочери в Стэнфорд
За поступление своей дочери в престижный Стэнфордский университет китайская семья заплатила 6,5 миллиона долларов.
Обновлено в 15:46
Музыка
Алсу не планировала ехать на «Евровидение» ещё до скандала с «Голосом»
Певица Алсу не планировала участвовать в конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет в Израиле, до скандала с "Голосом".
Обновлено в 14:32