Политика

Волкер: жители Украины могут отвернуться от ЗеленскогоREGNUM 09:56

Жители Украины поменяют свое отношение к одержавшему победу на выборах президента страны Владимиру Зеленскому, если он откажется от части территорий страны в пользу России ради урегулирования конфликта в Донбассе.
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«Комедия-реквием»: в сентябре состоится премьера документального фильма про Свердловскую киностудию

Премьера нового документального фильма Алексея Федорченко об особенностях кинопроизводства в России «Кино эпохи перемен» состоится в сентябре.
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Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
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Названы самые разочаровывающие достопримечательности Европы

Картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» названа туристами самой разочаровывающей достопримечательностью в Европе.
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Повзрослевшую дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта приняли за мальчика

С момента расставания Анджелины Джоли и Брэда Питта прошло уже почти три года.
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Город у черного горя: Киев готовится к новым беспорядкам в Одессе

"Герой" с дробовиком Следствие по событиям 2 мая 2014 года в Одессе с самого начала разделили на несколько уголовных производств.
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В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей.
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В Барселоне, на стадионе "Камп Ноу" прошел первый полуфинальный матч Лиги чемпионов.
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Захарова прокомментировала увольнение министра обороны Великобритании

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уволить главу Минобороны страны Гэвина Уильямсона.
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Кадыров отреагировал на извинения Зеленского

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По словам представителей Concr3De, применение 3D-принтеров позволит восстановить внутреннее убранство собора в кратчайшие сроки.
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Происшествия

В США задержали мужчину по обвинению в убийстве полувековой давности

В американском штате Флорида полиция арестовала 65-летнего мужчину по подозрению в совершении убийства, которое произошло почти 50 лет назад.
Обновлено в 18:25
Происшествия

У избитой в Париже журналистки РИА Новости выявили сотрясение мозга

Врачи парижского госпиталя диагностировали сотрясение мозга, ушибы левого плеча и предплечья у корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой, избитой французскими полицейскими в ходе первомайской манифестации.
Обновлено в 16:01
Общество

Голоса за дочь Алсу собирали на военном заводе

Слухи об участии работников военного завода в скандале ранее появилась в издании Курск.com.
Обновлено вчера в 17:35
Кино

Светлана Ходченкова сбежала в Америку с Александром Молочниковым

Обновлено вчера в 20:45
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Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Обновлено в 11:13
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Президент России Владимир Путин подписал закон о защите детей от запрещенной информации, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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В Новосибирске прошла «Монстрация»

Около 1,2 тысячи человек приняли участие в «Монстрации» в Новосибирске – абсурдистском шествии с элементами карнавала.
Обновлено в 04:51
Политика

Мадуро заявил о победе мира в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что народу удалось отстоять мир в латиноамериканской стране.
Обновлено в 17:55
Политика

Путин подписал закон о надежном Рунете

Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.
Обновлено в 11:38
Политика

В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в Крыму

В штабе избранного украинского президента заявили, что Елена действительно купила эту квартиру, но было это еще в 2013 году "до незаконной аннексии Крыма".
Обновлено в 09:37
Музыка

Алсу не планировала ехать на «Евровидение» ещё до скандала с «Голосом»

Певица Алсу не планировала участвовать в конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет в Израиле, до скандала с "Голосом".
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В Стерлитамаке голая женщина устроила истерику посреди улицы

В Стерлитамаке обнаженная женщина прошлась по улицам города. Видео опубликовано ГТРК "Башкортостан".
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Армия и оружие

Террористы в апреле 12 раз пытались атаковать авиабазу Хмеймим

Террористы с начала апреля 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим, а также позиции сирийских правительственных войск в провинции Латакия.
Обновлено в 15:30
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре

В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
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Дубль Фалькао спас «Монако» от поражения в матче с «Ренном»

В матче 34-го тура французской Лиги 1 «Ренн» на своем поле сыграл вничью с «Монако» — 2:2. Счёт в матче уже на 4-й минуте открыл полузащитник «Ренна» Адриен Эну, а через 6 минут хавбек оформил дубль.
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Армия и оружие

США впервые использовали истребители F-35A в бою

ВВС США впервые использовали истребители F-35A в боевых условиях. Об этом сообщается на сайте Военно-воздушных сил.
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Общество

С ними не стоит спорить, эти знаки Зодиака всегда «правы»

Овен Интересный подопечный Огненной стихии, который спорить не умеет, но и переспорить его невозможно.
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Армия и оружие

США засекретили данные о контроле над территорией Афганистана

По последним данным, на территории, подконтрольной афганскому правительству, проживало 63,5% населения страны.
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Боксер Лебедев восстановлен в статусе чемпиона мира WBA

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Происшествия

В Петербурге задержали участников первомайского шествия

В Санкт-Петербурге задержали больше 32 активистов и участников первомайских шествий.
Обновлено в 07:28
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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