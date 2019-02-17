Волкер пожаловался на нежелание России вести переговоры по УкраинеГазета.Ru 12:49

Мы всегда за то, чтобы встретиться и поговорить, но Москва не проявляет никакого интереса или прогресса по данному вопросу. По факту они сказали, что не хотят ничего делать во время президентских выборов.

Кремль взял паузу на переговорах по ситуации в Донбассе на время президентских выборов на Украине, заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер. Он добавил, что Россия "не проявляет никакого интереса" по донбасскому вопросу, пока не будет избран новый украинский лидер.

Волкер пожаловался на нежелание России вести переговоры по Украине

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