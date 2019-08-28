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Вернуться к формату «Большой восьмёрки», из состава которой в настоящее время исключена Россия, возможно, но Москве необходимо выполнить одно важное условие. Об этом в интервью украинскому телеканалу «Прямой» заявил специальный представитель США по Украине Курт Волкер.

Волкер поставил условие России для возвращения в G7

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