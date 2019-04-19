Политика

Волкер заявил, что США пришли на Украину надолгоТАСС вчера в 14:07

Спецпредставитель Государственного департамента Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго. Соответствующее заявление он опубликовал в пятницу в Twitter.
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Волкер пообещал, что США пришли на Украину надолго

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Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго

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РЕН ТВвчера в 14:41

США пришли на Украину надолго, заявил Волкер

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В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом

По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
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Число пострадавших в результате пожаров в Забайкалье увеличилось до 25

Число пострадавших от пожаров в населенных пунктах в Забайкальском крае возросло до 25 человек, сообщили ТАСС в субботу в региональном главке МЧС.
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Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве троих военных

Коллегия присяжных заседателей Северо-Кавказском окружном военном суде вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, которого обвинили в убийстве трех военнослужащих в 2000 году.
Обновлено в 03:18
Происшествия

В США поймали огромную рыбу-меч весом около 340 килограммов

В США рыбаки поймали огромную рыбу-меч, которая весит около 340 килограммов.
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Экран Halo FullView. Больше энергии: Vivo представляет Vivo Y91С

Благодаря новой конструкции каплевидного выреза, модный 6,22-дюймовый экран Halo FullView занимает 88,6 % фронтальной поверхности смартфона Y91С.
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Израиль нашел способ противостоять С-300

В Израиле решили противостоять российским комплексам С-300 при помощи новых сверхзвуковых ракет класса "воздух-земля" Rampage.
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МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
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Суд отправил под домашний арест экс-владельца банка «Югра»

Бывший главный акционер лишенного лицензии банка "Югра" Алексей Хотин пробудет под домашним арестом до середины июня до 18 июня.
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Российское посольство в США подготовило 120-страничный доклад, в котором изложены бездоказательные заявления из расследования спецпрокурора Роберта Мюллера касательно так называемого вмешательства России в выборы президента 2016 года.
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Американский боец Девин Кларк рассказал, что его поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге с россиянином Иваном Штырковым отменён.
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В целях противодействия недружественным действиям Киева, Москва ввела ограничительные меры в отношении Украины, которые коснутся экспорта нефти и нефтепродуктов.
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Дебаты Порошенко и Зеленского проходят в Киеве

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В марте депутат бундестага Штефан Койтер в ходе заседания программного комитета пятого ЯМЭФ призвал к отмене санкций, введённых против России из-за ситуации с Крымом.
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Центральное разведывательное управление США обвинило китайскую компанию Huawei в получении спонсирования от властей Китая, пишет британская газета Times со ссылкой на британский источник.
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Корабли ВМС России примут участие в военном параде в Циндао

«Кроме китайской стороны в параде примут участие около 20 военных кораблей из более чем десяти стран, в том числе из России, Таиланда, Вьетнама и Индии», — цитирует его в субботу, 20 апреля, «РИА Новости».
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