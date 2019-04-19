Политика
Волкер заявил, что США пришли на Украину надолгоТАСС вчера в 14:07
Спецпредставитель Государственного департамента Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго. Соответствующее заявление он опубликовал в пятницу в Twitter.
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Авто
УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей
Обновлено вчера в 05:28
Общество
На Шиесе сожгли два деревянных моста
Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.
Обновлено вчера в 10:33
Экономика
Эльвира Набиуллина заработала в 2018 году 34,7 млн рублей
Обновлено вчера в 12:00
Авто
«Автостат» определил самые популярные автомобили в России
Обновлено в 01:01
Технологии
Instagram может скрыть количество лайков под постами
Обновлено вчера в 05:25
Религия
20 апреля православные отметят Лазареву субботу
Обновлено 17 апреля в 11:30
Наука
Ученые назвали способ избежать слабоумия
Обновлено в 01:05
Экономика
Надолго ли хватит повышения пенсионного возраста
Власти повысили пенсионный возраст, подавая это как радикальное и долгосрочное решение проблем пенсионной системы, но это скорее лишь их купирование и отсрочка.
Обновлено 18 апреля в 17:42
Армия и оружие
При попытке прорваться в ДНР погибли несколько украинских военных
На юге провозглашенной Донецкой народной республики группа украинских диверсантов совершила попытку прорыва и подорвалась на собственных минах, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:54
Политика
На Украине официально наступил день тишины
Сегодня, 20 апреля официально наступил день тишины в канун второго тура выборов главы государства, когда запрещено проводить всякую агитацию за того или иного кандидата в президенты Запрет касается всех видов агитации: в день тишины не показываются предвыборные ролики по телевидению, не распространяются газеты и листовки, не проводятся дебаты и встречи с избирателями.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом
По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Число пострадавших в результате пожаров в Забайкалье увеличилось до 25
Число пострадавших от пожаров в населенных пунктах в Забайкальском крае возросло до 25 человек, сообщили ТАСС в субботу в региональном главке МЧС.
Обновлено в 01:27
Происшествия
Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве троих военных
Коллегия присяжных заседателей Северо-Кавказском окружном военном суде вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, которого обвинили в убийстве трех военнослужащих в 2000 году.
Обновлено в 03:18
Происшествия
В США поймали огромную рыбу-меч весом около 340 килограммов
В США рыбаки поймали огромную рыбу-меч, которая весит около 340 килограммов.
Обновлено в 03:02
Гаджеты
Экран Halo FullView. Больше энергии: Vivo представляет Vivo Y91С
Благодаря новой конструкции каплевидного выреза, модный 6,22-дюймовый экран Halo FullView занимает 88,6 % фронтальной поверхности смартфона Y91С.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Израиль нашел способ противостоять С-300
В Израиле решили противостоять российским комплексам С-300 при помощи новых сверхзвуковых ракет класса "воздух-земля" Rampage.
Обновлено в 02:34
Политика
МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
Обновлено вчера в 14:09
Происшествия
Суд отправил под домашний арест экс-владельца банка «Югра»
Бывший главный акционер лишенного лицензии банка "Югра" Алексей Хотин пробудет под домашним арестом до середины июня до 18 июня.
Обновлено вчера в 12:11
Политика
Посольство РФ в США отреагировало на доклад Мюллера
Российское посольство в США подготовило 120-страничный доклад, в котором изложены бездоказательные заявления из расследования спецпрокурора Роберта Мюллера касательно так называемого вмешательства России в выборы президента 2016 года.
Обновлено вчера в 22:45
Единоборства
Дебютный бой Штыркова в UFC отменён из-за болезни
Американский боец Девин Кларк рассказал, что его поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге с россиянином Иваном Штырковым отменён.
Обновлено в 02:54
Политика
Москва запретила экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину
В целях противодействия недружественным действиям Киева, Москва ввела ограничительные меры в отношении Украины, которые коснутся экспорта нефти и нефтепродуктов.
Обновлено 18 апреля в 05:43
Общество
Почем «гранит науки»? Сколько стоит обучение в десяти главных вузах России
Бюджетных мест вузах на всех не хватит, значит, родителям выпускников стоит присмотреться к платному образованию.
Обновлено в 01:00
Политика
Дебаты Порошенко и Зеленского проходят в Киеве
Дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко проходят на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
Обновлено вчера в 12:12
Политика
Французский политик назвал лицемерными санкции против России
В марте депутат бундестага Штефан Койтер в ходе заседания программного комитета пятого ЯМЭФ призвал к отмене санкций, введённых против России из-за ситуации с Крымом.
Обновлено вчера в 16:30
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии
Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza снова стал бестселлером японской марки в Индии.
Обновлено вчера в 23:43
Экономика
С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения
В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.
Обновлено вчера в 19:58
Политика
ЦРУ обвинило Huawei в получении спонсорской помощи от Китая, пишут СМИ
Центральное разведывательное управление США обвинило китайскую компанию Huawei в получении спонсирования от властей Китая, пишет британская газета Times со ссылкой на британский источник.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие
Корабли ВМС России примут участие в военном параде в Циндао
«Кроме китайской стороны в параде примут участие около 20 военных кораблей из более чем десяти стран, в том числе из России, Таиланда, Вьетнама и Индии», — цитирует его в субботу, 20 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 01:30
Политика
Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского
Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео пожаловался ему на своего оппонента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 23:42