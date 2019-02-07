Волкер оценил ситуацию с наблюдателями из России на выборах на УкраинеRT на русском 02:45

Украина нуждается в наблюдателях БДИПЧ, чтобы доказать, что она придерживается демократических стандартов. Иначе люди имеют право поставить под сомнение выборы. Пусть российские наблюдатели участвуют, но только под руководством БДИПЧ.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что наблюдателей из России можно допустить к работе на выборах украинского президента, если они войдут в состав миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

Волкер оценил ситуацию с наблюдателями из России на выборах на Украине

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