Волкер призвал украинцев отдать голос за Порошенко во втором туреЭкономика сегодня 06:55

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Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер объяснил украинцам, почему на президентских выборах они должны проголосовать за Петра Порошенко. До этого дипломат уверял, что Вашингтон придерживается нейтральной позиции. Свое мнение Волкер изменил в преддверии начала второго тура.

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