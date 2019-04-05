Политика
Волкер объяснил украинцам, почему они должны голосовать за ПорошенкоТАСС 06:26
31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов. По итогам подсчета 100% голосов во второй тур вышли шоумен и основатель партии "Слуга народа" Владимир Зеленский (30,24% голосов) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95% голосов).
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Мы имеем кандидата, который позиционирует себя противником существующей системы, и нынешнего президента, который, в свою очередь, говорит, что он много работал, многого добился, но ещё многое предстоит сделать.
— Курт Волкер, американский дипломатИА Новороссия 13:26
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