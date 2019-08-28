Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма. Об этом он сообщил в интервью украинскому телеканалу «Прямой».

Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8

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