Политика

Волкер назвал освобождение украинских моряков условием визита в Москву
RT на русском
02:01

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью телеканалу «1+1» сообщил, что готов совершить визит в Москву, как только задержанные при пересечении российской границы украинские моряки будут освобождены.
RT на русском02:01
Курт Волкер
И я тоже решил, что визит в Москву для меня в это время невозможен. Надеюсь, я сделаю это в следующем году, как только моряков действительно освободят.
— Курт Волкер, американский дипломатRambler News Service 04:37

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