Политика
Волкер едет в Киев готовить Зеленского к встрече с ТрампомЕвразия Daily 01:38
Судя по всему, дату визита Зеленского в Вашингтон пока не знает никто, включая самого хозяина Белого дома. Как сообщало EADaily, официальное приглашение президенту Украины посетить Вашингтон действительно было отправлено. Однако дата этого визита пока так и остается несогласованной.
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Технологии
Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси»
«Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
Обновлено в 00:58
Происшествия
В Петербурге на станции «Невский проспект» частично отключился свет
Станция "Невский проспект" в Санкт-Петербурге на несколько минут частично осталась без света из-за временного падения напряжения, на движение поездов ситуация не повлияла, сообщили РИА Новости в ГУП "Петербургский метрополитен".
Обновлено в 02:48
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варна в Москву.
Обновлено в 02:41
Происшествия
В Японии число пострадавших при землетрясении возросло до 21
В Японии число пострадавших в результате последствий землетрясения, по последним данным, возросло до 21. Об этом информирует телеканал NHK.
Обновлено вчера в 22:00
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному контракту
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключить контракт на "своп" газа вместо транзитного договора, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия
Все прибывшие из Чемодановки цыгане покинули Волгоград
В Волгограде не осталось цыганских семей, которые прибыли сюда после конфликта в Пензенской области.
Обновлено в 02:03
Футбол
Три отмененных гола лишили Бразилию победы над Венесуэлой
Бразилия и Венесуэла провели между собой 26-й матч в истории. Ранее бразильцы одержали 23 победы, еще два раза команды играли вничью.
Обновлено вчера в 22:59
Гаджеты
Xiaomi представила первые смарт-телевизоры в России
Компания Xiaomi впервые презентовала смарт-телевизоры в России, пишет ФАН.
Обновлено 17 июня в 22:32
Общество
Уральцы попросили Путина переселить чиновников в их аварийные дома
Жители города Асбест, расположенного в Свердловской области, записали видеообращение к российскому лидеру Владимиру Путину в преддверии прямой линии с просьбой переселить в их аварийные дома местных чиновников, которые уже несколько лет переносят сроки расселения.
Обновлено в 03:48
Политика
Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций
На открытии обновленного комплекса зданий дипмиссии Швейцарии посол страны в России Ив Россье прочитал стихотворение, состоящее из русских поговорок, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:56
Наука
Ученые назвали продукт, препятствующий раку кишечника у мужчин
Ученые зафиксировали, что употреблявшие йогурты мужчины имели на 26% более низкий риск развития злокачественных опухолей по сравнению с теми, кто не ел молочный продукт.
Обновлено в 01:07
Путешествия
В Крыму создан первый взвод туристической полиции
Обновлено в 00:25
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено вчера в 12:18
Футбол
Мишель Платини освобожден из-под стражи после допроса
Бывший президент УЕФА и легенда мирового футбола Мишель Платини был освобожден из-под стражи после допроса о возможных махинациях при голосовании за страну-хозяйку чемпионата мира - 2022.
Обновлено в 03:30
Политика
Совбез РФ предупредил о наступлении эры цифрового терроризма
"Наступает эра технологического и цифрового терроризма, который по масштабам последствий уже в ближайшее время может быть сопоставим с оружием массового уничтожения", - отметил он.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие
Журналисты назвали имена подозреваемых по делу «Боинга» в Донбассе
Журналисты нидерландской телепрограммы Nieuwsuur назвали имена людей, возможно, причастных к делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия
В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 17 человек
По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с фурой в Краснодарском крае.
Обновлено в 02:33
Политика
Академики РАН составили «письмо 30»
С открытым письмом к президенту обратились 30 академиков РАН.
Обновлено в 03:36
Политика
Обратившаяся к Путину украинка рассказала о своей новой жизни в России
Обновлено вчера в 22:32
Здоровье
В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать напитки в жару
Определить, какой из напитков натуральный квас помогут несколько "примет".
Обновлено в 01:00
Происшествия
В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГ
Масштабные обыски по делу о финансировании «Исламского государства»* прошли в России, задержаны два человека.
Обновлено в 03:36
Экономика
Кудрин подтвердил угрозу социального взрыва из-за бедности
Глава Счетной палаты уточнил, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью в программе "Познер" подтвердил, что в России существует риск социального взрыва из-за бедности, сообщает gazeta.ru.
Обновлено вчера в 02:32
Происшествия
Во Владивостоке джип сорвался с высокой сопки
Водитель-экстремал решил покататься на своем джипе по сопке Холодильник – однако не рассчитал своих сил.
Обновлено в 03:13
Авто
В Chery готовят второй премиальный кроссовер бренда Exeed
Напомним, что автомобили премиального суббренда Chery реализуются исключительно в Китае.
Обновлено вчера в 11:23
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 08:23
Хоккей
«Сент-Луис» сделал квалификационное предложение о контракте Барбашеву
Обладатель Кубка Стэнли "Сент-Луис Блюз" сделал квалификационное предложение о контракте российскому форварду Ивану Барбашеву, заявил генеральный менеджер клуба Дуг Армстронг.
Обновлено в 01:39
Политика
Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций
Экономики стран Евросоюза полностью адаптировались к российским контрсанкциям, заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.
Обновлено в 03:08
Общество
Депутаты предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО
Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.
Обновлено в 03:53