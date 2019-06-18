Политика

Волкер: дата визита Зеленского в США пока не определенаМосковский Комсомолец вчера в 16:15

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщил участникам слушанияй в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, что точная дата визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон пока не установлена.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Из Европы в Америку: «Гастроли» Зеленского продолжатся в Белом доме. Но есть заминка

Царьград00:20

Волкер: Дата визита Зеленского в США не определена

Комсомольская правдавчера в 18:20

Волкер: дата визита Зеленского в США пока не определена

Московский Комсомолецвчера в 16:15

Волкер намерен посетить Украину в ближайшие несколько недель

Life.ruвчера в 16:42

Волкер заявил, что дата поездки Зеленского в США еще не определена

ТАССвчера в 16:19

Волкер: сроки визита Зеленского в США предстоит согласовать

RT на русскомвчера в 17:43

Дата встречи Зеленского с Трампом пока не определена, сообщил Волкер

РИА Новостивчера в 16:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 05:33, Ашберн
Футбол

Неймар заявил о желании покинуть «Пари Сен-Жермен»

Неймар заявил, что больше не хочет выступать за «Пари Сен-Жермен».
Обновлено в 04:38
Политика

Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

Обновлено вчера в 12:18
Происшествия

В Москве произошла массовая драка

Обновлено в 00:58
Происшествия

Во Владивостоке в жилом доме произошел пожар

Пожар произошел в многоквартирном жилом доме во Владивостоке.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес

Дочь Татьяны Навки впервые победила на соревнованиях

4-летняя Надя заняла первое место. Пока мир ахает по поводу достижений на льду Саши Плющенко, подросла еще одна звезда фигурного катания.
Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие

Массированный удар по Донецку нанесла Украина

Обновлено в 05:18
Финансы

Курс доллара вырос до 64,08 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 64,08 рубля.
Обновлено в 03:05
Общество

Депутаты предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО

Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.
Обновлено в 03:53
Политика

Совбез России предупредил о наступлении эры цифрового терроризма

Наступает эра цифрового терроризма, который по масштабам последствий в ближайшем будущем может быть сопоставим с оружием массового уничтожения, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.
Обновлено в 03:08
Происшествия

Второго похитителя 6-летнего мальчика задержали в Нижнем Новгороде

Обновлено в 04:55
Политика

Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям РФ

Агропромышленный рынок Европейского союза показал устойчивость к ответным санкциям со стороны России, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Обновлено в 04:24
Экономика

Россия нарастила импорт молочных продуктов до максимума после эмбарго

Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) обнародовал отчет, из которого следует, что поставки в Россию молочных продуктов из-за рубежа подскочили за первые 4 месяца нынешнего года на 23% в годовом сопоставлении.
Обновлено в 05:10
Политика

Власти Харькова вернули имя маршала Жукова городскому проспекту

Обновлено в 05:13
Экономика

Кудрин опасается социального взрыва из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин опасается «социального взрыва» из-за прогнозируемого падения уровня жизни в России.
Обновлено вчера в 00:27
Происшествия

Распространивший видео катастрофы SSJ в Шереметьево полицейский уволен

"В ходе проведения проверки установлено, что указанную запись осуществили сотрудники линейного управления в аэропорту Шереметьево управления на транспорте МВД РФ по ЦФО капитан полиции А. В. Вишняков и капитан полиции Кудашов Д. В.", - сказано в ответе на запрос депутата за подписью замглавы МВД Михаила Ваничкина, который Альшевских выложил на своей странице в Facebook.
Обновлено в 05:25
Наука

Исследование: потребление йогурта снижает риск рака кишечника у мужчин

Регулярное потребление натурального йогурта снижает риск развития аденомы у мужчин, которая зачастую предшествует появлению рака кишечника.
Обновлено в 04:22
Происшествия

В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГ

Масштабные обыски по делу о финансировании «Исламского государства»* прошли в России, задержаны два человека.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку

Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.
Обновлено в 01:47
Технологии

Задания ЕГЭ могут стать индивидуальными

Переход на формирование индивидуальных вариантов КИМ непосредственно в пункте проведения экзамена на основе банка заданий ЕГЭ возможен в перспективе, подчеркнули в Рособрнадзоре.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Компания-виновница пожаров в Калифорнии выплатит $1 млрд компенсаций

Обновлено в 03:14
Спорт

РУСАДА увеличивает число антидопинговых дел в Чувашии до 70

Как стало известно «Правде ПФО», 19 июня на пресс-конференции гендиректор РУСАДА Юрий Ганус заявил, что количество дел о нарушении антидопинговых правил в Чувашии увеличат до 70.
Обновлено в 05:08
Общество

Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева

Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.
Обновлено вчера в 16:26
Финансы

ЦБ предложил после изъятия жилья считать долг по ипотеке уплаченным

С россиян, лишившихся жилья из-за непогашения ипотечного кредита, не стоит взыскивать остатки задолженности.
Обновлено в 04:07
Общество

Кейт Миддлтон появилась на скачках в серо-голубом платье

18 июня состоялся первый день королевских скачек в Аскоте, которые считаются одними из самых престижных в мире.
Обновлено вчера в 12:57
Энергетика

«Транснефть» намерена отсудить издержки от загрязнения трубопровода «Дружба»

Компания намерена получить гарантии от "Транснефти" на соответствующие выплаты.
Обновлено 17 июня в 11:18
Наука

Появление подвижных бровей грусти у собак объяснили одомашниваем

Именно в процессе эволюции собаки обзавелись особой мышцей для эмоционального воздействия на человека и научились манипулировать людьми.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия

Рыбаки из КНДР попытались задержать российскую яхту в Японском море

Обновлено в 04:15
Общество

Росреестр назвал крайней мерой изъятие земель за нескошенную траву

Принудительное изъятие земли у собственников за нарушение правил пожарной безопасности станет исключительной мерой, сообщила "Интерфаксу" глава Росреестра Виктория Абрамченко.
Обновлено в 04:58
Общество

Три российских ресторана попали в список 120 самых лучших в мире

Питерские рестораны были включены в список лучших ресторанов мира впервые. 25 июня The World's Best Restaurants объявят свой топ-50.
Обновлено в 04:52
Общество

Как пройдет III Форум социальных инноваций регионов

На ВДНХ с 19 по 21 июня пройдет III Форум социальных инноваций регионов.
Обновлено 17 июня в 02:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Курт Волкер
Американский дипломат
Американский карьерный дипломат. Постоянный представитель США в НАТО. С 2011 года занимает пост директора Института Маккейна в Аризоне. С 7 июля 2017 года - специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное