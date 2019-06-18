Политика
Волкер: дата визита Зеленского в США пока не определенаМосковский Комсомолец 16:15
Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщил участникам слушанияй в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, что точная дата визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон пока не установлена.
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ЖКХ
Часть Благовещенска на двое суток останется без воды в начале июля
С 1 по 3 июля в Благовещенске будет остановлен водозабор "Северный".
Обновлено в 20:58
Происшествия
Угроза цунами из-за землетрясения в Японии отменена
Власти Японии отменили угрозу цунами, объявленную после землетрясения на севере страны.
Обновлено в 12:52
Интернет
В Петербурге разработали приложение по поиску работы для студентов
Городские власти запустили в тестовом режиме сервис "Студнетор", с помощью которого петербургские студенты смогут находить работу.
Обновлено в 13:14
Общество
Промсвязьбанк сообщил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева
В ходе проверки выяснилось, что арестованные картины сняли с экспозиции, и их местонахождение не установлено, сообщили РБК в банке.
Обновлено в 23:20
Технологии
Начала работу платформа для поиска пропавших людей от «Мегафона»
Оператор «Мегафон» сообщил о запуске платформы для поиска пропавших взрослых и детей.
Обновлено в 11:16
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено в 19:30
Гаджеты
Китайская баллада: Huawei определилась с новой операционной системой
Процесс запуска может занять несколько месяцев, на данный момент над программным обеспечением производят тесты в Китае.
Обновлено вчера в 09:00
Экономика
Кудрин назвал сверхострую проблему России
Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 16:54
Общество
Курортный сбор в России могут распространить на частный сектор
Граждан России, сдающих жилье туристам, могут обязать уплачивать курортный сбор.
Обновлено в 19:33
Происшествия
Кокорин просит направить его в одну колонию с братом
Футболист петербургского клуба «Зенита» Александр Кокорин просит отправить его в одно исправительное учреждение с осуждённым на аналогичный срок младшим братом Кириллом Кокориным.
Обновлено в 21:36
Происшествия
В Лондоне убили россиянина Глеба Стального
Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
Обновлено в 20:30
Космос
В Роскосмосе сообщили о согласовании большинством ведомств концепции программы «Сфера»
Большая часть заинтересованных ведомств уже согласовала концепцию программы глобальной спутниковой системы "Сфера".
Обновлено вчера в 18:40
Общество
Суд во Владивостоке оштрафовал третью компанию — отловщика косаток
Ранее суд признал компании «Белый кит» и ООО «Океанариум-ДВ» виновными в нарушении правил рыболовства при вылове трёх косаток, находящихся в средней бухте в Приморье.
Обновлено в 23:12
Происшествия
В Москве задержали аферистов, заработавших 37 миллионов рублей на обналичке
Столичные полицейские задержали четырех человек, которые "заработали" 37 миллионов рублей на незаконных финансовых операциях, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 23:03
Энергетика
Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин
Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено в 14:57
Общество
Предложение убрать клетки из судов шокировало главного пристава Москвы
Предложение убрать клетки или «аквариумы» для подсудимых стало «шоком» для Службы судебных приставов.
Обновлено в 15:28
Армия и оружие
США пригрозили Ирану ответом за смерть любого военнослужащего
Госсекретарь США Майк Помпео в частном порядке предупредил власти Ирана о том, что гибель хотя бы одного американского военнослужащего приведет к немедленному военному ответу со стороны Вашингтона.
Обновлено в 23:18
Экономика
ООН предсказала сокращение численности населения в России
В конце 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек. Об этом сообщили эксперты ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью
Ранее сообщалось, что власти Малайзии опубликовали финальный доклад о пропаже самолета рейса МН370.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу
Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
Обновлено в 14:11
Шоу-бизнес
Алла Пугачева первой поздравила Максима Галкина с 43-м днем рождения
18 июня Максим Галкин отмечает свой день рождения.
Обновлено в 03:16
Общество
ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными
В документе не указаны сроки возможного перехода на автоматическую генерацию индивидуальных вариантов для каждого школьника.
Обновлено в 19:00
Гаджеты
Xiaomi представила в России смарт-телевизоры
Xiaomi представила в России три смарт-телевизора, смартфон, наушники и браслет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:42
Космос
След мощного взрыва обнаружили на Марсе
Следы недавнего мощного взрыва обнаружили на Марсе благодаря снимкам орбитального разведчика НАСА Mars Reconnaissance Orbiter, сообщает портал Space.
Обновлено в 10:31
Общество
В Италии скончалась старейшая жительница Европы
Обновлено в 16:47
Шоу-бизнес
Месхи закрутил роман со звездой сериала «Улетный экипаж»
Актер Гела Месхи закрутил роман с молодой актрисой Катрин Асси, которая стала известна широкой публике после выхода сериала «Улетный экипаж», где она сыграла одну из главных ролей.
Обновлено в 23:21
Шоу-бизнес
Врачи спасают измученного болью отца Жанны Фриске
Обновлено в 08:23
Общество
В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов
В рейтинг лучших университетов планеты, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), в этом году вошли 25 российских вузов.
Обновлено в 20:23
Происшествия
ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили
Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
Обновлено в 09:11