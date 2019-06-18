Политика
Волкер: дата визита Зеленского в США пока не определенаМосковский Комсомолец вчера в 16:15
Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщил участникам слушанияй в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, что точная дата визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон пока не установлена.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 02:34, Вашингтон
Шоу-бизнес
Муж Екатерины Климовой закрутил роман со звездой «Улетного экипажа»
Муж Екатерины Климовой закрутил роман со звездой "Улетного экипажа" 28-летняя Катрин Асси заставила Гелу Месхи напрочь забыть о семейных проблемах.
Обновлено в 00:41
Политика
Еврокомиссия объявила об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям России
Согласно выводам Еврокомиссии, санкции ЕС против России (и ответное эмбарго со стороны России на импорт продовольствия из Европы) оказали сдержанное влияние на европейскую экономику, а производители продуктов в Европе адаптировались и нашли альтернативные рынки сбыта.
Обновлено вчера в 23:00
Наука
Космонавты отказываются сдавать спермограмму в космосе
В результате российские ученые не могут провести эксперимент по исследованию сперматогенеза у космонавтов до, во время и после полета.
Обновлено в 00:05
Общество
В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов
В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.
Обновлено вчера в 17:46
Экономика
Россияне стали активнее оплачивать картами товары для детей
Россияне стали активнее оплачивать картами товары для детей, сильнее всего вырос объем безналичных покупок велосипедов, самокатов и детской воды — на 42%, сказано в исследовании крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД".
Обновлено вчера в 20:15
Шоу-бизнес
Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления
Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
WP: Помпео направил Ирану личное предупреждение
Государственный секретарь США Майк Помпео направил иранскому руководству личное предупреждение о том, что Вашингтон ответит военными действиями, если в результате атаки Ирана или их союзников погибнет американский военный.
Обновлено в 00:43
Политика
Зеленский и Меркель обсудили условия снятия санкций против России
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине возможность снятия санкций с России, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 08:39
Общество
В Норвегии могут создать первую в мире «зону без времени»
Обновлено вчера в 22:18
Политика
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 09:27
Армия и оружие
Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта
Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 02:14
Энергетика
Киев подготовил «Газпрому» альтернативный вариант контракта на транзит
О запасном варианте, предусматривающем заключение контракта с «Газпромом» не на транзит, а на своп газа, рассказал во вторник глава «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 10:42
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о травле после выхода программ, посвященных Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram рассказал о травле, которой он подвергся после выхода на центральных каналах программ, посвященных четвертой годовщине смерти его гражданской супруги, певицы Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 22:30
Авто
BMW отзывает в Европе 560 тысяч автомобилей
Обновлено в 01:10
Футбол
Моуринью: вижу себя скорее в сборной, чем в клубе
Португальский тренер Жозе Моуринью признался, что хотел бы возглавить национальную команду.
Обновлено вчера в 17:33
Политика
Вышинский считает, что его дело позорит Украину
Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский считает, что его дело позорит страну. Об этом он заявил в интервью агентству Ruptly.
Обновлено в 01:51
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Цены на нефть эталонных марок Brent и WTI снижаются, как свидетельствуют данные с мировых торгов.
Обновлено вчера в 01:35
Музыка
Дочь Алсу спела с Максимом Ержаном
Обновлено вчера в 22:04
Общество
Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева
Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
В марте сообщалось, что в Москве на территории бизнес-центра в Академическом районе произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов.
Обновлено в 00:58
Политика
Трамп объявил об официальном начале своей президентской кампании
Президент США Дональд Трамп объявил об официальном начале своей президентской кампании в Орландо, штат Флорида.
Обновлено вчера в 21:08
Теннис
Мария Шарапова: Только с годами осознала ценность победы на Уимблдоне
Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась воспоминаниями о победе на Уимблдоне в 2004 году.
Обновлено в 01:07
Футбол
Англия за минуту превратила победу над французами в поражение
Британцы вели почти до самого финального свистка благодаря голу Фила Фодена на 54-й минуте.
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия
На помощниц кандидата в депутаты Мосгордумы Киселевой напали с ножом
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
Подруга убитой жены Максима Соколова: «Муж часто бил Ирину до крови»
Соколов отказался от комментариев по поводу трагедии в семье // Убийство жены Максима Соколова: основные версии Такая версия на передаче у Малахова pic.twitter.com/J7Bbvtd6WX – Никита Камышев (@SkifFc) 18 июня 2019 г.
Обновлено вчера в 12:47
Политика
Против Порошенко возбудили пятое уголовное дело
«Друзья, информирую, что сегодня Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко и Парубия в связи с фальсификацией ими документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения кабинета министров», — написал Портнов в своём Telegram-канале.
Обновлено вчера в 15:31
Экономика
Россияне чаще стали покупать водку в небольшой таре
В «Ашане», говорит его представитель, доля продаж водки в малой таре – 8,3%, в 2019 г. быстро растет продажа водки и в емкостях 100 мл.
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
Самолет с Киркоровым совершил жесткую посадку в Москве
Певец возвращался самолетом авиакомпании S7 в Москву из болгарской Варны, где у него были гастроли.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия
Сопровождавший Уильяма и Кейт полицейский наехал на старушку
В Британии полицейский, который сопровождал герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт в Виндзорский замок на церемонию вручения ордена Подвязки, сбил пожилую женщину.
Обновлено вчера в 23:46