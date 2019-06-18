Волкер: дата визита Зеленского в США пока не определенаМосковский Комсомолец вчера в 16:15

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщил участникам слушанияй в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, что точная дата визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон пока не установлена.

Волкер: дата визита Зеленского в США пока не определена

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