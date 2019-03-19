Волгоградский депутат назвал получающих низкие пенсии тунеядцамиRT на русском 13:57

с чего всё началось

Одной только фразой волгоградский депутат унизил многих наших сограждан, которые всю свою жизнь честно и добросовестно трудились. Мы рассмотрим вопрос о высказываниях волгоградского депутата на ближайшем заседании комиссии по этике.

Депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев заявил, что пенсии в 8 тыс. рублей получают «тунеядцы и алкаши». Выступление политика на внеочередном заседании облдумы опубликовал портал «Высота 102».

Политика В МИД подтвердили задержание граждан США в Новороссийске В департаменте информации и печати МИД России подтвердили РИА Новости информацию о задержании американских граждан в Новороссийске.

Футбол «Порту» выбил «Рому» из Лиги Чемпионов в дополнительное время В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов португальский «Порту» в родных стенах переиграл итальянскую «Рому» и по сумме двух встреч вышел в следующий круг турнира.

Происшествия В университете Глазго нашли бомбу Уточняется, что полиция связывает данное происшествие с аналогичными инцидентами в Лондоне, где взрывные устройства были найдены рядом с двумя аэропортами и на вокзале.

Общество В Совфеде оценили слова владимирской чиновницы о питании школьников Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с m24 прокомментировал слова директора Департамента образования Владимирской области Ольги Беляевой об ответственности родителей за организацию питания школьников.

Политика Лавров назвал условие размещения российских ракет в любом регионе мира Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о праве России ответить зеркально на размещение американской стороной ракет, нарушающих Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), в той или иной части мира.

Происшествия «Алмазный» миллиардер умер во время интимной пластики в Париже Бельгийско-израильский миллиардер Эхуд Арье Ланиадо умер в Париже во время интимной пластики, сообщила газета Sudinfo.be.

Происшествия После массовой драки со стрельбой в Москве задержаны 10 человек На юго-востоке Москвы возле станции метро "Рязанский проспект" около 30 человек устроили массовую драку 5 марта, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Армия и оружие В Индии опровергли сообщения о сбитом Пакистаном Су-30 "Ложное утверждение Пакистана о сбитом Су-30, по-видимому, преследует цель скрыть потерю собственного самолета", — отмечается в заявлении индийских ВВС.

Происшествия В Подмосковье грузовик вылетел на встречную полосу, один человек погиб На Дмитровском шоссе в Подмосковье при столкновении грузовика Mercedes с полуприцепом и автомобиля Nissan погиб один человек.

Армия и оружие Постпред Британии в ООН раскритиковала российскую науку Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что российская наука "отсталая", передает РИА "Новости".

Политика Минфин США отложил санкции против группы «ГАЗ» сразу на четыре месяца Американские власти отвели еще четыре месяца на финализацию переговоров, целью которых является вывод из-под санкций группы "ГАЗ" Олега Дерипаски.

Спорт Гуменник идет четвертым после короткой программы на юниорском ЧМ Российский фигурист Петр Гуменник занимает четвертое место после короткой программы на юниорском чемпионате мира в Загребе.

Политика Юрию Тимошенко предлагали $187 тыс. за отказ от участия в выборах "Генпрокуратура совместно с ГБР (Государственным бюро расследований) и СБУ (Службой безопасности Украины) задержали двух человек, которые пытались вручить доллары в эквиваленте 5 млн гривен (примерно $187 тыс.) кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться", - написал Луценко в Facebook.

Экономика МТС заплатит $850 млн за коррупцию в Узбекистане Дело против Vimpelcom кончилось в 2016 г. соглашением об урегулировании претензий, компания заплатила американским и нидерландским регуляторам $795 млн в виде штрафов и возврата доходов от незаконных сделок.

Политика Северная Корея восстанавливает ракетный полигон Пхеньян начал восстановительные работы на стартовой площадке испытательного ракетного полигона Сохэ.

Армия и оружие Фрегат «Адмирал Горшков» впервые вошел в Ла-Манш «Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота (СФ) в составе фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», многофункционального судна материально-технического обеспечения «Эльбрус», спасательного буксира «Николай Чикер» и среднего морского танкера «Кама» приступил к проходу пролива Ла-Манш», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Политика Володин остановил выступление Орешкина в Думе Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты парламента прервал выступление министра экономического развития Максима Орешкина и предложил его перенести, так как, по мнению спикера, глава ведомства не смог рассказать депутатам о прогнозе развития российской экономики.

Музыка Умер первый бас-гитарист группы Queen Скончался первый бас-гитарист легендарной британской группы Queen Майк Гроуз.

Здоровье Эксперты предупредили о смертельной опасности бассейнов в отелях По словам эксперта, даже визуально чистая вода может содержать смертоносные микроорганизмы.

Политика Кортеж Медведева заблокировал район в Люксембурге Кортеж премьер-министра РФ Дмитрия Медведева перекрыл целый район Люксембурга.

Происшествия ЕСПЧ присудил €5 тыс. экс-губернатору Сахалинской области Хорошавину Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию в размере €5,1 тыс. экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину.

Спорт Оглашен состав сборной России на смешанную эстафету чемпионата мира Тренерский штаб сборной России по биатлону огласил состав команды на предстоящую стартовую гонку чемпионата мира.

Армия и оружие Пентагон собрался купить у Израиля системы ПВО «Железный купол» Американский журнал Foreign Policy утверждает, что Пентагон обратился к Конгрессу США с просьбой выделить финансовые средства на приобретение у Израиля нескольких систем ПВО «Железный купол».