Политика
Волгоградский депутат: Пенсии в 8 тыс. получают «тунеядцы и алкаши»REGNUM 10:51
Оперативные меры по корректировке механизма индексации на законодательном уровне ранее поручил принять президент Владимир Путин. Средний размер федеральной социальной доплаты к пенсии в Волгоградской области составляет 1805 рублей, такие доплаты получают более 89,7 тысячи жителей области.
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Политика
Володин раскритиковал выступление Орешкина в Госдуме
Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал речь министра экономического развития Максима Орешкина, который выступал в рамках правительственного часа в нижней палате парламента.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Фигурант дела «Нового величия» получил условный срок
Обновлено в 13:19
Экономика
Россия увеличила поставки нефти в США
Россия в последнюю неделю февраля увеличила поставки нефти в США до 3,19 млн баррелей, что является максимальным недельным показателем с 2011 года.
Обновлено в 13:23
Футбол
«Локомотив» пробился в полуфинал Олимп Кубка России
Первый матч команд в Москве на стадионе "РЖД Арена" завершился со счетом 1:0 в пользу подопечных Юрия Семина. о сумме двух встреч московский "Локомотив" вышел в полуфинал Олимп Кубка России.
Обновлено в 13:15
Армия и оружие
Генштаб Украины заявил об угрозе вторжения по трем направлениям
Украина опасается вторжения российских войск по трем направлениям, заявил начальник Генштаба украинских вооруженных сил Виктор Муженко на встрече с представителями военно-дипломатического корпуса, аккредитованного на Украине.
Обновлено в 09:27
Политика
Постпред Британии в ООН раскритиковала российскую науку
Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что российская наука "отсталая", передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:42
Происшествия
В детском саду Дагестана отравились 14 детей
Обновлено в 11:40
Экономика
Газпромбанк вышел из капитала «Мегафона»
Владевший 18,96% акций «МегаФона» Газпромбанк полностью вышел из капитала оператора, следует из сообщения банка на портале раскрытия информации.
Обновлено в 12:13
Кино
Скончалась сценаристка «Обыкновенного фашизма» Майя Туровская
6 марта на 95-м году жизни в Москве скончалась сценаристка "Обыкновенного фашизма" Майя Туровская.
Обновлено в 10:32
Происшествия
«Алмазный» миллиардер умер во время интимной пластики в Париже
Бельгийско-израильский миллиардер Эхуд Арье Ланиадо умер в Париже во время интимной пластики, сообщила газета Sudinfo.be.
Обновлено в 13:26
Политика
На Украине пресекли попытку дать взятку Тимошенко за отказ от выборов
Двое человек задержаны на Украине, которые пытались дать взятку кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ участвовать в выборах.
Обновлено в 13:06
Политика
В США похвалили Белоруссию за позицию по Крыму
Зампомощника госсекретаря США Джордж Кент похвалил Белоруссию за "непризнание российской юрисдикции над Крымом", передаетРИА "Новости".
Обновлено в 10:08
Спорт
WADA завершило загрузку 24 терабайт данных из московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило процесс загрузки около 24 терабайт данных из московской антидопинговой лаборатории, их криминалистической индексации и сопряжения с различным оборудованием, сообщается на официальном сайте агентства.
Обновлено в 11:20
Политика
Лавров оценил заявление США о санкциях против партнёров Венесуэлы
Глава МИД России Сергей Лавров назвал неправомерными заявления США о готовности ввести санкции против тех, кто поддерживает власти Венесуэлы.
Обновлено в 12:03
Политика
Венесуэла объявила посла Германии персоной нон грата
Правительство Венесуэлы объявило персоной нон грата посла Германии Даниэля Мартина Криенера, сообщил МИД страны.
Обновлено в 10:19
Общество
РСПП предложил учредить институт частных приставов
Взысканиями в пользу компаний и граждан должны заниматься частные приставы, считает комитет Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по собственности и судебной системе.
Обновлено в 10:05
Транспорт
Минтранс отказался ввести платную регистрацию в российских аэропортах
Минтранс отказался ввести платную регистрацию в российских аэропортах, как предлагала авиакомпания "Победа", пишет РБК в среду, 6 марта.
Обновлено в 11:46
Музыка
Умер первый бас-гитарист группы Queen
Обновлено в 10:20
Происшествия
Раулю Арашукову предъявлено обвинение в хищении газа
Советнику главы «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову предъявлено обвинение.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Шестуна госпитализировали в больницу при СИЗО
Бывшего главу Серпуховского района Александра Шестуна госпитализировали в больницу при СИЗО «Матросская Тишина», рассказала РБК его жена Юлия.
Обновлено в 04:21
Общество
Госдума отклонила предложение передавать пенсию по наследству
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов отклонили законопроект, согласно которому страховые пенсии предлагалось передавать по наследству.
Обновлено в 07:52
Политика
Кортеж Медведева заблокировал район в Люксембурге
Кортеж премьер-министра РФ Дмитрия Медведева перекрыл целый район Люксембурга.
Обновлено в 08:31
Происшествия
В Петербурге «черный риэлтор» получил пожизненный срок за убийства
Глава банды "черных риэлторов", экс-участковый Сергей Крохин, лично совершивший два убийства и организовавший четыре убийства владельцев недвижимости, приговорен к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Обновлено в 06:54
Спорт
Оглашен состав сборной России на смешанную эстафету чемпионата мира
Тренерский штаб сборной России по биатлону огласил состав команды на предстоящую стартовую гонку чемпионата мира.
Обновлено в 11:51
Происшествия
В Ленинградской области один человек погиб в ДТП с автобусом
Один человек погиб, не менее четырех пострадали при столкновении иномарки с автобусом в Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Невестку Юрия Дудя судят за побои
Лефортовский суд Москвы 29 марта рассмотрит административный протокол против Юлии Дудь, которой инкриминируют побои, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 10:28
Политика
Плетнева объяснила свои слова о необходимости лечения геев
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева сообщила: ее заявление о том, что гомосексуалистов необходимо лечить, является частным мнением.
Обновлено в 07:03
Кино
Netflix экранизирует «Сто лет одиночества» Маркеса
Стриминговый сервис Netflix снимет сериал по мотивам романа «Сто лет одиночества» Габриеля Гарсии Маркеса, пишет Variety.
Обновлено в 09:44