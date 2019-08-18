Футбол

Волгоградский «Ротор» забил в матче с «Шинником»Родной город 11:27

Подопечные Павла Могилевского открыли счет уже на 11-й минуте – отличился лидер команды Мухаммад Султонов. Однако спустя всего четыре минуты капитан «Ротора» Азат Байрыев срезал мяч в собственные ворота, пока счет 1:1.
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В Волгограде «Ротор» провел жаркую игру с «Шинником» и проиграл

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Волгоградская правда14:08

«Ротор» потерпел первое домашнее поражение в новом сезоне от «Шинника»

НовостиВолгограда.ру13:03
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 21:22, Ашберн
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Моддер добавил в Skyrim разрушаемые объекты

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Обновлено в 20:22
Происшествия

В китайском Чунцине раскрыта банда интернет-торговцев оружием

Полиция города центрального подчинения Чунцина на юго-западе Китая раскрыла банду интернет-торговцев оружием, состоящую из 16 человек, сообщает 18 августа агентство Синьхуа.
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Премьер Дании заявила о невозможности продажи Гренландии США

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Ресторан загорелся в центре Новосибирска

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Скончался народный артист Аскер Махмудов

Народный артист Северной Осетии и заслуженный артист СОАССР скончался на 73 году жизни 17 августа 2019 году, сообщает Российская Газета.
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Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях

В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
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В районе Хабаровска замедлился подъем уровня воды в Амуре

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Посвященное 100-летию «Росгосцирка» представление пройдет в цирке Никулина

16 сентября в Московском цирке Никулина состоится представление, посвящённое вековому юбилею отечественного государственного цирка, сообщается на сайте Минкультуры РФ.
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Появилось видео с места жесткой посадки самолета под Самарой

Следственный комитет опубликовал в WhatsApp видео с места жесткой посадки самолета в Самарской области.
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Армия и оружие

В США оценили развитие российского флота

Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Волгограда, выступающий в первенстве ФНЛ с сезона 2017/18. 2-кратный серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр чемпионата России, финалист Кубка России и Кубка Интертото, чемпион РСФСР, 2-кратный победитель зоны «Юг» Второго дивизиона, обладатель Кубка короля Таиланда и Кубка Дальневосточных чемпионов.
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