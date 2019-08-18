Футбол
Волгоградский «Ротор» забил в матче с «Шинником»Родной город 11:27
Подопечные Павла Могилевского открыли счет уже на 11-й минуте – отличился лидер команды Мухаммад Султонов. Однако спустя всего четыре минуты капитан «Ротора» Азат Байрыев срезал мяч в собственные ворота, пока счет 1:1.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 21:22, Ашберн
Религия
Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа
В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.
Обновлено в 15:35
Экономика
Гидроузел держат на коротком паводке
Уже возведенные объекты может уничтожить паводок, новый подрядчик за оставшиеся четыре месяца должен успеть провести работы, которые позволят их сохранить.
Обновлено в 17:01
Общество
Узнай, умеешь ли ты радоваться за других по знаку Зодиака
Овен (21 марта — 20 апреля) Овны радоваться за других умеют, но с оговорками.
Обновлено в 17:30
Игры
Моддер добавил в Skyrim разрушаемые объекты
Обновлено в 03:27
Космос
Девятиклассник из Якутии победил в конкурсе фантастических проектов
Ученик 9 класса из Якутии второй раз победил в ежегодном конкурсе фантастических проектов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 21:18
Происшествия
В Свердловской области на Белоярской АЭС отключили энергоблок
На Белоярской атомной электростанции сегодня в 9:15 отключили энергоблок №4 из-за срабатывания автоматической защиты.
Обновлено в 07:06
Авто
Названы самые необычные бронеавтомобили в мире
Первое место рейтинга самых необычных бронеавтомобилей в мире по мнению издания «Военное дело» занимает отечественный ЗИЛ «Каратель».
Обновлено в 09:56
Экономика
В России планируют компенсировать затраты иностранцев за съемки кино
Ранее замглавы Минэкономразвития по вопросам внешнеэкономической деятельности Тимур Максимов сообщил РИА Новости, что программу рибейта для иностранных компаний, которые будут снимать кино в России, запустят в третьем квартале 2019 года.
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес
Стас Михайлов пропустил юбилей дочери
Российский певец Стас Михайлов пропустил десятый день рождения дочери из-за работы.
Обновлено в 20:22
Происшествия
В китайском Чунцине раскрыта банда интернет-торговцев оружием
Полиция города центрального подчинения Чунцина на юго-западе Китая раскрыла банду интернет-торговцев оружием, состоящую из 16 человек, сообщает 18 августа агентство Синьхуа.
Обновлено в 21:17
Политика
Торгпред РФ рассказал о готовности к торговому соглашению с Британией
Москва заинтересована в заключении торгового соглашения с Лондоном и готова начать переговоры в любой момент, заявил «Известиям» торгпред РФ в Соединенном Королевстве Борис Абрамов.
Обновлено в 19:36
Происшествия
Boeing 757 совершил жесткую посадку на Азорских островах
Обновлено в 18:30
Музыка
В Иркутской области пройдет первый сельский книжный фестиваль
Организаторы фестиваля приглашают СМИ на две пресс-конференции в пресс-центр "Байкал24" (ул. Чкалова, 36, оф.301): 21 августа (среда): участвуют программный директор фестиваля Алексей Петров, глава Тургеневского муниципального образования Виктор Синкевич, председатель Иркутского товарищества белорусской культуры Алена Сипакова.
Обновлено в 20:32
Политика
Премьер Дании заявила о невозможности продажи Гренландии США
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен исключила возможность продажи Гренландии США. Об этом она заявила в интервью местным СМИ.
Обновлено в 16:56
Происшествия
Ресторан загорелся в центре Новосибирска
Как отмечается, загорелся ресторан на улице Чаплыгина. Уточняется, что поступило сообщение о пожаре на третьем этаже здания.
Обновлено в 09:58
Музыка
Скончался народный артист Аскер Махмудов
Народный артист Северной Осетии и заслуженный артист СОАССР скончался на 73 году жизни 17 августа 2019 году, сообщает Российская Газета.
Обновлено в 09:01
Общество
Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях
В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено в 19:50
Общество
В районе Хабаровска замедлился подъем уровня воды в Амуре
Подъём уровня воды в Амуре в районе Хабаровска замедлился.
Обновлено вчера в 13:33
Кино
«Люди Икс: Темный Феникс» стал худшим фильмом киносерии по сборам
Вышедший в июне 2019 года, в мировом прокате фильм заработал 252 миллиона при бюджете в 200 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 19:45
Политика
Освобожденный иранский танкер покинул Гибралтар
Обновлено в 20:37
Шоу-бизнес
Константин Богомолов похвастался своим урожаем на даче
Режиссер Константин Богомолов вслед за ведущим Максимом Галкиным показал урожай яблок, которые поспели на его дачном участке.
Обновлено в 10:01
Теннис
Шарапова заменит Уильямс на выставочном турнире
Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о приглашении на турнир The Greenbrier Champions Tennis Classic.
Обновлено в 13:18
Армия и оружие
Шойгу объяснил роль России в качестве страны-хозяйки АрМИ
В беседе глава оборонного ведомства ответил на вопрос о статусе России в качестве страны-хозяйки АрМИ.
Обновлено вчера в 13:30
Культура
Посвященное 100-летию «Росгосцирка» представление пройдет в цирке Никулина
16 сентября в Московском цирке Никулина состоится представление, посвящённое вековому юбилею отечественного государственного цирка, сообщается на сайте Минкультуры РФ.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Появилось видео с места жесткой посадки самолета под Самарой
Следственный комитет опубликовал в WhatsApp видео с места жесткой посадки самолета в Самарской области.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено вчера в 19:40
Гаджеты
Волгоградцам рассказали, что нужно учесть при покупке ноутбука
Оперативная память Сегодня ноутбуки оборудованы планками памяти DDR3 и DDR4.
Обновлено в 14:37
Происшествия
Мужчина с ножом напал на людей на вокзале в Германии
Вооруженный ножом мужчина напал на людей, стоявших на вокзале города Изерлон (Германия), погибли два человека.
Обновлено в 19:13