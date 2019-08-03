Футбол

Волгоградский «Ротор» провел победную игру на выезде в КраснодареВысота 102 13:23

Сегодня в рамках 6-го тура Олимп-Первенства ФНЛ 2019-2020 волгоградская команда «Ротор» сыграла на выезде. Игра с футболистами «Краснодара-2» прошла на стадионе Академии ФК «Краснодар». Как сообщает ИА «Высота 102», счет матча 0:1 в пользу «Ротора».
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«Ротор» победил «Краснодар-2» в матче 6-го тура ФНЛ

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