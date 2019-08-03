Сегодня в рамках 6-го тура Олимп-Первенства ФНЛ 2019-2020 волгоградская команда «Ротор» сыграла на выезде. Игра с футболистами «Краснодара-2» прошла на стадионе Академии ФК «Краснодар». Как сообщает ИА «Высота 102», счет матча 0:1 в пользу «Ротора».

Волгоградский «Ротор» провел победную игру на выезде в Краснодаре

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