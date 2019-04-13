Волгоградский «Ротор» в гостях обыграл «Нижний Новгород»ИА Городские вести. Волгоград 10:18

Сегодня в субботу, 13 апреля, «Ротор» играл с командой «Нижний Новгород». Матч в рамках 31-го тура Олимп-Первенства ФНЛ для волгоградцев проходил на гостевом стадионе. Увидеть противостояние пришли более 8 тысяч зрителей.

Происшествия В Канаде сгорел и обрушился украинский культурный центр В канадском городе Гамильтон (расположен неподалеку от Торонто) случился пожар, который уничтожил здание Украинского культурного центра.

Политика Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".

Футбол «Барселона» не смогла обыграть аутсайдера чемпионата Испании В матче 32-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде сыграла вничью с аутсайдером лиги – "Уэской".

Автоспорт Гонщики не поддержали возмущение Ферстаппена действиями соперников Перед началом заключительного круга третьего сегмента сессии пилота Red Bull Racing обогнал гонщик Ferrari, после чего голландец замедлился, чтобы сделать необходимый задел, и пропустил вперед также представителей Renault.

Космос Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире Основанная в 2011 году Stratolaunch Systems провела первый полет самого большого в мире самолета-носителя Stratolaunch, передает CNN со ссылкой на фотографа Джека Бауэра, опубликовавшего видео испытаний.

Происшествия В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.

Политика Пушков оценил обещания Порошенко по Донбассу Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил обещания президента Украины Петра Порошенко установить мир в Донбассе в случае переизбрания, отметив, что украинский глава находится на грани нервного срыва.

Хоккей Женская сборная Канады впервые в истории не вышла в финал ЧМ Женская сборная Канады завершила выступление на ЧМ-2019 на стадии 1/2 финала. В полуфинале турнира Канада проиграла команде Финляндии (2:4).

Единоборства Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.

Спорт Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

Происшествия НАК опубликовал видео с места проведения операции в Тюмени Национальный антитеррористический комитет (НАК) на своей странице «ВКонтакте» опубликовал видео из Тюмени, где проводилась контртеррористическая операция (КТО).

Футбол Нападающий ЦСКА Нисимура получил перелом скуловой кости Нападающий московского ЦСКА Такума Нисимура в матче 23-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:3) получил перелом левой скуловой кости.

Происшествия Двухлетнего Ваню Волошина нашли мертвым в мелиоративном канале в двух километрах от дома Тело малыша нашли в мелиоративном канале возле деревни Головчицы - более чем в двух километрах от дома.

Происшествия По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное дело Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве.

Хоккей Кучеров дисквалифицирован на третий матч серии с «Коламбусом» "Коламбус" в пятницу во втором матче серии победил "Тампу" со счетом 5:1. Кучеров в третьем периоде за пять минут до окончания матча толкнул на борт защитника "Блю Джекетс" Маркуса Нутиваару.

Культура Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.

Футбол Робот Алёша сделал первый удар по мячу в матче ЦСКА — «Оренбург» Первый удар в матче сделал робот по имени Алёша. ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.