Футбол

Волгоградский «Ротор» в гостях обыграл «Нижний Новгород»ИА Городские вести. Волгоград 10:18

Сегодня в субботу, 13 апреля, «Ротор» играл с командой «Нижний Новгород». Матч в рамках 31-го тура Олимп-Первенства ФНЛ для волгоградцев проходил на гостевом стадионе. Увидеть противостояние пришли более 8 тысяч зрителей.
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Победный «дубль»: волгоградский «Ротор» на выезде обыграл «Нижний Новгород»

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Пятая победа волгоградского «Ротора» подряд: как это было

Волгоградская правда13:09

«Нижний Новгород» проиграл «Ротору» и упустил шанс войти в зону «стыков»

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Уверенная победа над «Нижним Новгородом» обеспечила «Ротору» 9 место ФНЛ

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ФНЛ. Питерский арбитр будет работать на матче «Ротора»

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«Нижний Новгород» готовится к матчу с «Ротором»

ННТВ11 апреля в 05:04
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Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено в 11:23
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В Канаде сгорел и обрушился украинский культурный центр

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Автоспорт

Гонщики не поддержали возмущение Ферстаппена действиями соперников

Перед началом заключительного круга третьего сегмента сессии пилота Red Bull Racing обогнал гонщик Ferrari, после чего голландец замедлился, чтобы сделать необходимый задел, и пропустил вперед также представителей Renault.
Обновлено в 11:13
Космос

Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире

Основанная в 2011 году Stratolaunch Systems провела первый полет самого большого в мире самолета-носителя Stratolaunch, передает CNN со ссылкой на фотографа Джека Бауэра, опубликовавшего видео испытаний.
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Происшествия

В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины

Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес

Экс-участница «Битвы экстрасенсов» бросила семью ради проекта

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Политика

Пушков оценил обещания Порошенко по Донбассу

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил обещания президента Украины Петра Порошенко установить мир в Донбассе в случае переизбрания, отметив, что украинский глава находится на грани нервного срыва.
Обновлено вчера в 21:58
Футбол

Ахмат — Локомотив 1:3

Обновлено в 14:26
Хоккей

Женская сборная Канады впервые в истории не вышла в финал ЧМ

Женская сборная Канады завершила выступление на ЧМ-2019 на стадии 1/2 финала. В полуфинале турнира Канада проиграла команде Финляндии (2:4).
Обновлено в 11:50
Единоборства

Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO

Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 01:39
Происшествия

Украинцы пытались провезти в Белоруссию 800 кг сала

Обновлено в 10:53
Спорт

Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
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Происшествия

На Кипре на аттракционе серьезно пострадали российские туристы

Обновлено в 11:10
Общество

Познер назвал три книги, которые он взял бы на необитаемый остров

Наверное, взял бы "Трех мушкетеров", естественно, на французском языке и "Алису в стране чудес", - сказал Познер.
Обновлено в 06:55
Происшествия

НАК опубликовал видео с места проведения операции в Тюмени

Национальный антитеррористический комитет (НАК) на своей странице «ВКонтакте» опубликовал видео из Тюмени, где проводилась контртеррористическая операция (КТО).
Обновлено вчера в 17:31
Футбол

Нападающий ЦСКА Нисимура получил перелом скуловой кости

Нападающий московского ЦСКА Такума Нисимура в матче 23-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:3) получил перелом левой скуловой кости.
Обновлено в 13:37
Происшествия

Двухлетнего Ваню Волошина нашли мертвым в мелиоративном канале в двух километрах от дома

Тело малыша нашли в мелиоративном канале возле деревни Головчицы - более чем в двух километрах от дома.
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Наука

Способность поднимать тяжести может продлить жизнь

Обновлено вчера в 06:03
Происшествия

Во Франции прошли протесты «жёлтых жилетов»

Обновлено в 10:25
Происшествия

По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве.
Обновлено в 12:49
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

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Хоккей

Кучеров дисквалифицирован на третий матч серии с «Коламбусом»

"Коламбус" в пятницу во втором матче серии победил "Тампу" со счетом 5:1. Кучеров в третьем периоде за пять минут до окончания матча толкнул на борт защитника "Блю Джекетс" Маркуса Нутиваару.
Обновлено в 13:46
Авто

Продажи кроссовера Haval F7 российской сборки стартуют в мае

Обновлено вчера в 11:45
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
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У сотрудников команды Началовой начались проблемы со здоровьем

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Футбол

Робот Алёша сделал первый удар по мячу в матче ЦСКА — «Оренбург»

Первый удар в матче сделал робот по имени Алёша. ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 07:22
Политика

Советник Порошенко опубликовал ответ Минобороны о повестках Зеленскому

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза в 2014-2015 годах не являлся в военкомат по повесткам, он годен к прохождению службы, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховой рады, который опубликовал в Facebook советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Обновлено в 13:27
Общество

Самый богатый депутат Госдумы от Воронежской области увеличил доходы

Обновлено вчера в 12:16
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