Футбол
Волгоградский «Ротор» в гостях обыграл «Нижний Новгород»ИА Городские вести. Волгоград 10:18
Сегодня в субботу, 13 апреля, «Ротор» играл с командой «Нижний Новгород». Матч в рамках 31-го тура Олимп-Первенства ФНЛ для волгоградцев проходил на гостевом стадионе. Увидеть противостояние пришли более 8 тысяч зрителей.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:40, Ашберн
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено в 11:23
Происшествия
В Канаде сгорел и обрушился украинский культурный центр
В канадском городе Гамильтон (расположен неподалеку от Торонто) случился пожар, который уничтожил здание Украинского культурного центра.
Обновлено в 14:10
Политика
Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды
Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено вчера в 12:58
Футбол
«Барселона» не смогла обыграть аутсайдера чемпионата Испании
В матче 32-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде сыграла вничью с аутсайдером лиги – "Уэской".
Обновлено в 12:45
Автоспорт
Гонщики не поддержали возмущение Ферстаппена действиями соперников
Перед началом заключительного круга третьего сегмента сессии пилота Red Bull Racing обогнал гонщик Ferrari, после чего голландец замедлился, чтобы сделать необходимый задел, и пропустил вперед также представителей Renault.
Обновлено в 11:13
Космос
Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире
Основанная в 2011 году Stratolaunch Systems провела первый полет самого большого в мире самолета-носителя Stratolaunch, передает CNN со ссылкой на фотографа Джека Бауэра, опубликовавшего видео испытаний.
Обновлено в 14:22
Происшествия
В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины
Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.
Обновлено в 12:55
Политика
Пушков оценил обещания Порошенко по Донбассу
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил обещания президента Украины Петра Порошенко установить мир в Донбассе в случае переизбрания, отметив, что украинский глава находится на грани нервного срыва.
Обновлено вчера в 21:58
Футбол
Ахмат — Локомотив 1:3
Обновлено в 14:26
Хоккей
Женская сборная Канады впервые в истории не вышла в финал ЧМ
Женская сборная Канады завершила выступление на ЧМ-2019 на стадии 1/2 финала. В полуфинале турнира Канада проиграла команде Финляндии (2:4).
Обновлено в 11:50
Единоборства
Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO
Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 01:39
Происшествия
Украинцы пытались провезти в Белоруссию 800 кг сала
Обновлено в 10:53
Спорт
Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Общество
Познер назвал три книги, которые он взял бы на необитаемый остров
Наверное, взял бы "Трех мушкетеров", естественно, на французском языке и "Алису в стране чудес", - сказал Познер.
Обновлено в 06:55
Происшествия
НАК опубликовал видео с места проведения операции в Тюмени
Национальный антитеррористический комитет (НАК) на своей странице «ВКонтакте» опубликовал видео из Тюмени, где проводилась контртеррористическая операция (КТО).
Обновлено вчера в 17:31
Футбол
Нападающий ЦСКА Нисимура получил перелом скуловой кости
Нападающий московского ЦСКА Такума Нисимура в матче 23-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:3) получил перелом левой скуловой кости.
Обновлено в 13:37
Происшествия
Двухлетнего Ваню Волошина нашли мертвым в мелиоративном канале в двух километрах от дома
Тело малыша нашли в мелиоративном канале возле деревни Головчицы - более чем в двух километрах от дома.
Обновлено в 13:07
Наука
Способность поднимать тяжести может продлить жизнь
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия
Во Франции прошли протесты «жёлтых жилетов»
Обновлено в 10:25
Происшествия
По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное дело
Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве.
Обновлено в 12:49
Хоккей
Кучеров дисквалифицирован на третий матч серии с «Коламбусом»
"Коламбус" в пятницу во втором матче серии победил "Тампу" со счетом 5:1. Кучеров в третьем периоде за пять минут до окончания матча толкнул на борт защитника "Блю Джекетс" Маркуса Нутиваару.
Обновлено в 13:46
Авто
Продажи кроссовера Haval F7 российской сборки стартуют в мае
Обновлено вчера в 11:45
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Футбол
Робот Алёша сделал первый удар по мячу в матче ЦСКА — «Оренбург»
Первый удар в матче сделал робот по имени Алёша. ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 07:22
Политика
Советник Порошенко опубликовал ответ Минобороны о повестках Зеленскому
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза в 2014-2015 годах не являлся в военкомат по повесткам, он годен к прохождению службы, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховой рады, который опубликовал в Facebook советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Обновлено в 13:27
Общество
Самый богатый депутат Госдумы от Воронежской области увеличил доходы
Обновлено вчера в 12:16