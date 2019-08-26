Футбол
Родной городВолгоградский «Ротор» в Москве обыграл «Спартак-2»
Леонид Миронов
|52′
|63′
Эдуард Булия
Камиль Муллин
Михаил Игнатов
Максим Данилин
|66′
|67′
Игорь Горбунов
Денис Ткачук
|71′
Анзор Саная
Владислав Васильев
Дмитрий Маркитесов
|74′
Дмитрий Маркитесов
|77′
|88′
Анзор Саная
Алексей Евсеев
Никита Бакалюк
Ruslan Litvinov
|90′
|90′+1′
Мухаммад Султонов
Олег Николаев
В десятом туре чемпионата Футбольной национальной лиги «Ротор» встречался в столице с фарм-клубом «Спартака». «Сине-голубые» потерпели два поражения подряд, вылетев к тому же из розыгрыша национального кубка, поэтому им было просто необходимо реабилитироваться в глазах своих болельщиков.
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