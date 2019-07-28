Футбол
Волгоградский «Ротор» сыграл с «Химками» вничью – 1:1Волгоградская правда вчера в 14:07
|9′
Аршак Корян
Антон Пискунов
|52′
|79′
Камран Алиев
На «Волгоград Арене» сегодня прошел матч пятого тура чемпионата ФНЛ. На девятой минуте в ворота волгоградцев прилетел мяч, который отправил полузащитник Аршак Корян. Первый тайм закончился со счетом 0:1 в пользу гостей.
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«Ротор» — «Химки». Прогноз (к. 1.48) и ставки на матч ФНЛ 28 июля 2019 года
LiveSport.ru27 июля в 01:52
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