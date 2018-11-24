В 24-м туре чемпионата Футбольной национальной лиги "Ротор" принимал дома "Шинник" из Ярославля. Как передает корреспондент «Родного города», начало матча выдалось обнадеживающим для волгоградских болельщиков – на 17-й минуте после неплохой фланговой атаки счет открыл Олег Николаев.

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