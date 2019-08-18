Футбол
Волгоградский «Ротор» проиграл дома «Шиннику»Родной город вчера в 13:20
Подопечные Павла Могилевского открыли счет в самом начале встречи, но в итоге уступили – 2:3. В девятом туре чемпионата Футбольной национальной лиги волгоградский «Ротор» принимал дома ярославский «Шинник».
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«Ротор» потерпел первое домашнее поражение в новом сезоне от «Шинника»
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Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
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Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США
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