Футбол
Волгоградский «Ротор» проиграл дома «Шиннику»Родной город вчера в 13:20
Подопечные Павла Могилевского открыли счет в самом начале встречи, но в итоге уступили – 2:3. В девятом туре чемпионата Футбольной национальной лиги волгоградский «Ротор» принимал дома ярославский «Шинник».
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