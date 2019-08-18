Футбол

Волгоградский «Ротор» проиграл дома «Шиннику»Родной город вчера в 13:20

Подопечные Павла Могилевского открыли счет в самом начале встречи, но в итоге уступили – 2:3. В девятом туре чемпионата Футбольной национальной лиги волгоградский «Ротор» принимал дома ярославский «Шинник».
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