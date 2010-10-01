Футбол

Волгоградская правдаВолгоградская правдаВолгоградский «Ротор» проиграл «Торпедо» при рекордной посещаемости

Ротор — Торпедо (Москва)
0 – 2
Матч завершён
ФНЛ, вчера
Волгоград, Стадион «Волгоград Арена»
5′
Игорь Лебеденко
90′+4′
Александр Рязанцев
Центральным матчем 11-го тура первенства ФНЛ, несомненно, стало противостояние «Ротора» и московского «Торпедо» на стадионе «Волгоград Арена». Лидер турнира приехал в гости к одному из главных фаворитов сезона, который занимал третье место и отставал всего на три очка, на расстояние одной победы.
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