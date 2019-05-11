Волгоградский «Ротор» одержал волевую победу в матче с «Тюменью»МТВ онлайн 08:52

Под бурные овации болельщиков сегодняшний матч 36-го тура Футбольной национальной лиги завершился волевой победой сине-голубых. В первом тайме на 31-й минуте счет открыл счет защитник "Тюмени" Павел Шакуро. Однако уже через 9 минут игрокам "Ротора" удалось исправить положение.

Волгоградский «Ротор» одержал волевую победу в матче с «Тюменью»

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