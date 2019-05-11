Футбол
Волгоградский «Ротор» одержал волевую победу в матче с «Тюменью»МТВ онлайн 08:52
Под бурные овации болельщиков сегодняшний матч 36-го тура Футбольной национальной лиги завершился волевой победой сине-голубых. В первом тайме на 31-й минуте счет открыл счет защитник "Тюмени" Павел Шакуро. Однако уже через 9 минут игрокам "Ротора" удалось исправить положение.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 10:18, Ашберн
Политика
«Укртранснафта» возобновила транзит нефти по трубопроводу «Дружба»
Компания «Укртранснафта» возобновила транзит нефти в Евросоюз по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 08:43
Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737
Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind совершил жесткую посадку в аэропорту Оренбурга, сообщил представитель компании Игорь Александров.
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес
Алена Водонаева подтвердила развод с мужем
Телеведущая Алена Водонаева подтвердила, что разводится с супругом Алексеем Косинусом.
Обновлено вчера в 16:47
Культура
Композитора Крылатова похоронили на Митинском кладбище
«Похоронили рядом с женой на Митинском кладбище», — уточнила собеседница агентства. Евгений Крылатов скончался 8 мая в возрасте 85 лет.
Обновлено в 08:40
Хоккей
Кручинин вернулся в челябинский «Трактор»
Нападающий Алексей Кручинин, выступавший за петербургский СКА, подписал контракт на один сезон с "Трактором", сообщается на официальном сайте челябинского хоккейного клуба.
Обновлено в 09:02
Политика
Порошенко хочет встретиться с Зеленским
В сообщении сказано о планах действующего гаранта обсудить со своим преемником текущие проблемы страны, а также передать Зеленскому президентские полномочия и ответственность.
Обновлено в 06:59
Политика
Лукашенко рассказал об ущербе от загрязненной российской нефти
Минск назовет сумму ущерба от поступления загрязненной нефти по нефтепроводу "Дружба" после ревизии своих нефтеперерабатывающих заводов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Обновлено в 06:26
Политика
В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой»
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о быте военнослужащих на базе Хмеймим
Минобороны РФ рассказало представителям прессы о том, как устроен быт российских военных, которые служат на базе Хмеймим, расположенной на сирийских землях.
Обновлено в 03:06
Армия и оружие
Индия отвергает опасность для МКС из-за обломков сбитого спутника
Большая часть обломков, которые остались на орбите после испытаний Индией собственного космического оружия, рассеялась, сообщил глава индийской Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) Сатиш Редди.
Обновлено в 08:53
Футбол
«Енисей» проиграл «Краснодару» и вылетел из РПЛ
Красноярский футбольный клуб «Енисей» проиграл «Краснодару» и досрочно потерял все шансы остаться Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Обновлено в 09:04
Армия и оружие
В Севастополе вице-адмирал Александр Моисеев поздравил войска с 274-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне
В Севастополе вице-адмирал Александр Моисеев поздравил войска с 274-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 09:02
Здоровье
Названы основные симптомы разрыва аорты
При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 10:48
Политика
РПЦ призвала не приписывать Сталину победу в войне
Россиянам не стоит возвращаться к культу личности Иосифа Сталина и приписывать ему победу в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Данные о проблемах с эвакуацией из SSJ-100 из-за ручной клади не нашли подтверждений
В медицинских службах сообщили, что продолжается работа по опознанию погибших, проводится генетическая экспертиза.
Обновлено в 09:23
Экономика
Пострадавшим от пожаров в Забайкалье выделили 450 млн рублей
Правительство России выделило 450 млн рублей из резервного фонда для обеспечения жильём признанных пострадавшими от природных пожаров жителей Забайкалья.
Обновлено в 05:57
Авто
Geely предлагает скидки на свои модели по программе трейд-ин
Компания Geely предлагает российским потребителям осуществить покупку по более выгодным условиям с помощью специальных программ.
Обновлено в 10:00
Спорт
Загитова поделилась фотографиями с отпуска
Олимпийская чемпионка - 2018 Алина Загитова поделилась со своими поклонниками фотографиями с отпуска, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:01
Происшествия
В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна
Операция по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", в числе которых могут находиться картины художника Ивана Айвазовского, приостановлена.
Обновлено в 07:52
Происшествия
В Екатеринбурге возбудили дело после нападения собаки на ребенка
Следствие в Екатеринбурге возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 07:35
Хоккей
Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи
Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес
Самбурская опровергла свою схожесть с Волочковой
Актриса Настасья Самбурская опубликовала новый пост в своем Instagram, в котором шутливо опровергла свою схожесть с балериной Анастасией Волочковой.
Обновлено в 08:02
Общество
Поклонская сказала неудобную правду о проблемах Крыма
Депутат Госдумы Наталья Поклонская обратила внимание на шумиху вокруг акции «Бессмертный полк» и молчание о реальных проблемах Крыма и России.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Трамп поручил повысить пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд
Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд, сообщил представитель Вашингтона на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.
Обновлено вчера в 19:37
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Кино
В московском метро установили железный трон из «Игры Престолов»
На станции "Деловой центр" установили Железный трон.
Обновлено в 07:00
Хоккей
Игрок «Селтикс»: «Все уважают талант Ирвинга, но играть с ним трудно»
Неназванный игрок «Селтикс» поделился мнением о совместном выступлении с Кайри Ирвингом.
Обновлено в 09:34