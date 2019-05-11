Футбол
Волгоградский «Ротор» одержал волевую победу над «Тюменью»Родной город 08:52
Команда Павла Могилевского по ходу матча уступала, но в итоге сумела выиграть. Как передает корреспондент «Родного города», уже в самом начале встречи 36-го тура чемпионата Футбольной национальной лиги счет смог открыть Азат Байрыев.
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