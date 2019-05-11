Футбол

Волгоградский «Ротор» одержал волевую победу над «Тюменью»Родной город 08:52

Команда Павла Могилевского по ходу матча уступала, но в итоге сумела выиграть. Как передает корреспондент «Родного города», уже в самом начале встречи 36-го тура чемпионата Футбольной национальной лиги счет смог открыть Азат Байрыев.
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«Ротор» одерживает волевую победу

РИАЦ15:18

«Ротор» одержал волевую победу над «Тюменью»

Спорт-Экспресс08:14

Волгоградский «Ротор» одержал победу над «Тюменью»

ИА Городские вести. Волгоград07:52

Волгоградский «Ротор» победой над «Тюменью» - 2:1 - застолбил прописку в ФНЛ (ФОТО)

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Прервали беспобедную серию: триумф «Ротора» над «Тюменью» увидели 14,8 тысячи человек

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НовостиВолгограда.ру08:16
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Политика

В США отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы

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В Москве простятся с Сергеем Доренко

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«Сочи» и «Тамбов» впервые вышли в РПЛ

Футбольные клубы «Сочи» и «Тамбов» впервые вышли в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
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Происшествия

Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.
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Армия и оружие

Солдаты НАТО погибли в результате взрыва в Латвии

Обновлено в 09:34
Происшествия

В Москве нашли мертвым помощника прокурора

Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
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Новый глава МИД Эстонии пожаловался на нехватку буквы «н»

Новый министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) возмутился, что за пределами Эстонии "Таллин" пишут с одной "Н", и решил навести порядок в правописании.
Обновлено в 14:35
Происшествия

МБХ Медиа: у депутата Резника случился сердечный приступ

У депутата ЗакСа Максима Резника сердечный приступ, сообщил Telegram-каналу «Северо-Запад МБХ Медиа» жена парламентария Ксения Казарина.
Обновлено в 14:28
Футбол

В Сети появились фото гостевой формы «Зенита» на следующий сезон

Обновлено в 06:51
Энергетика

В Белоруссии увеличили цены на топливо

Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии увеличиваются с 12 мая на 1 белорусскую копейку ($0,0048) на фоне повышения стоимости российской нефти, сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим».
Обновлено в 13:27
Армия и оружие

Армия Сирии ликвидировала более 40 боевиков в провинции Хама

Сирийская правительственная армия отразила атаку боевиков на севере провинции Хама, были убиты более 40 членов экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.
Обновлено в 01:59
Общество

В Париже началась манифестация «желтых жилетов»

Обновлено в 07:45
Происшествия

Крупнейшую за 25 лет партию экстази изъяли у россиянки в Белоруссии

Отмечается, что изъятая партия является крупнейшей, выявленной на границе за последние 25 лет.
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес

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Максим Галкин регулярно публикует семейные фото и видео.
Обновлено в 11:32
Футбол

«Зенит» назвали претендентом на бывшего защитника «Рубина» Бауэра

Отмечается, что «Сток Сити» готов отпустить Бауэра в аренду. В английский клуб Бауэр перешел из «Рубина» в январе прошлого года.
Обновлено в 16:56
Здоровье

Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету

Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено в 05:54
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Четверть россиян страдают от ожирения

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Александра Трусова: «Мне нравится „Игра престолов“, но там много лишних сцен – особенно когда показывают убийства»

Обновлено в 14:43
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Режим работы Волжской ГЭС в мае 2019: воды мало

Настолько, что режимы сбросов воды на Волжской ГЭС в мае 2019 года Росводресурсы установили без выполнения рыбохозяйственной «полки».
Обновлено в 12:01
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Американцы шпионили на параде Победы за новейшими разработками РФ

Обновлено в 05:52
Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено в 07:26
Происшествия

Дочь Сергея Доренко попросила не сжигать тело отца

Обновлено вчера в 11:47
Футбол

Трабукки: Каррера хотел избавиться от Глушакова, но «Спартак» отказал

Обновлено в 13:36
Происшествия

В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер Boeing 737

В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер авиакомпании Nordwind Boeing 737.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода

Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
Обновлено в 08:00
Наука

На тихоокеанском побережье обнаружены микроорганизмы, дышащие мышьяком

Обновлено вчера в 00:08
Общество

Виторган объяснился за призыв отказаться от празднования Дня Победы

Российский актер Максим Виторган объяснил свой призыв не праздновать День Победы.
Обновлено вчера в 04:40
Теннис

Бертенс обыграла Халеп в финале турнира в Мадриде

Обновлено в 14:34
Футбол

Тренер «Анже»: «Не понимаю, почему Неймара освистывают. Это футбольный художник, его нужно защищать»

Главный тренер «Анже» Стефан Мулен после поражения своей команды от «ПСЖ» (1:2) в домашнем матче 36-го тура Лиги 1 заявил, что не понимает свиста в адрес нападающего парижан Неймара.
Обновлено в 17:05
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Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.
Обновлено в 11:12
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