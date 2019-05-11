Волгоградский «Ротор» одержал победу над «Тюменью»ИА Городские вести. Волгоград 07:52

На 67-й минуте вратарь «Ротора» Филиппов спасает волгоградцев от гола - после мощного дальнего удара вытаскивает мяч из «девятки». Внося коррективы наставник «сине-голубых» Павел Могилевский проводит ряд замен.

Музыка Ольга Серябкина получила травму головы на съемках нового клипа Певица Ольга Серябкина, которая выступает под псевдонимом MOLLY, после выхода сольного альбома начала работать над съемками клипа.

Общество Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.

Политика Порошенко подписал протокол допроса по делу о Майдане Президент Украины Петр Порошенко подписал протокол допроса по уголовному делу о событиях во время Майдана в Киеве, который он отказывался подписать с ноября 2016 года.

Политика Трамп назвал «простой способ» избежать увеличения пошлин на товары Президент Дональд Трамп назвал "простой способ" избежать повышения пошлин на импортируемые в США товары.

Гаджеты Fujifilm готовит преемника для премиальной камеры X100F Презентация новой камеры должна состоятся в январе 2020 года, а презентация Fujifilm X100F была проведена в январе 2017 года.

Происшествия Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".

Происшествия Погибшие пассажиры SSJ-100 не успели даже расстегнуть ремни, пишут СМИ Источник в правоохранительных органах опроверг версию ряда СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не смогли выбраться из самолета из-за того, что сидящие впереди пассажиры забирали свою ручную кладь, передает ТАСС.

Хоккей Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.

Происшествия Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадок Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся во вьетнамскую Камрань из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра.

Здоровье Мертвая пища: от каких продуктов стоит отказаться после пятидесяти Эксперты заявляют, что напитки под градусом к пятидесяти годам пагубно влияют на здоровье человека, так как к этому возрасту у людей и так обостряются некоторые хронические заболевания, а алкоголь только усугубляет состояние здоровья.

Транспорт Пробег в память о Сергее Доренко организуют мотоциклисты Москвы В Москве запланирован пробег в память о российском журналисте Сергее Доренко. Он ушел из жизни в четверг, 9 мая.

Политика Грызлов отверг вариант капитуляции ЛНР и ДНР В ДНР 11 мая отмечают День республики, поскольку ровно пять лет назад, в 2014 году, в Донецке прошел референдум о самоопределении региона.

Здоровье Кардиологи назвали основные симптомы разрыва аорты Если разрыв аорты происходит в районе грудной клетки, то в этой области человек испытывает сильные боли, вены начинают набухать, кожа становится синей, а шея отекает, пишет Российская газета.

Политика Адвокат Трампа объяснил отмену поездки на Украину Адвокат президента США Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани решил отменить поездку в Киев.

Энергетика В Белоруссии в двенадцатый раз в этом году подорожает бензин С начала года стоимость сырья выросла на 18%, а бензин — на 7%.

Армия и оружие Морпехи ВСУ застрелили командира, отдавшего приказ о боевой вылазке Морпехи Вооруженных сил Украины не выполнили приказ о боевой вылазке на передовую и застрелили за это своего командира.

Шоу-бизнес Со скандалом уволенная Самбурская рассекретила переписку с режиссером «Почему вы влезли между театром и мной со своими условиями — непонятно», - написала Самбурская по этому поводу в своем блоге.

Общество Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.

Происшествия Дочери Сергея Доренко подозревают его жену в убийстве Девушки хотят похоронить отца по православным обычаям. Напоминаем, что Сергей Доренко умер за рулем своего мотоцикла на Садовом кольце.