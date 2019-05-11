Футбол
Волгоградский «Ротор» одержал победу над «Тюменью»ИА Городские вести. Волгоград 07:52
На 67-й минуте вратарь «Ротора» Филиппов спасает волгоградцев от гола - после мощного дальнего удара вытаскивает мяч из «девятки». Внося коррективы наставник «сине-голубых» Павел Могилевский проводит ряд замен.
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Обновлено в 04:54
Политика
Порошенко подписал протокол допроса по делу о Майдане
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Президент Дональд Трамп назвал "простой способ" избежать повышения пошлин на импортируемые в США товары.
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Гаджеты
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Презентация новой камеры должна состоятся в январе 2020 года, а презентация Fujifilm X100F была проведена в январе 2017 года.
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Погибшие пассажиры SSJ-100 не успели даже расстегнуть ремни, пишут СМИ
Источник в правоохранительных органах опроверг версию ряда СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не смогли выбраться из самолета из-за того, что сидящие впереди пассажиры забирали свою ручную кладь, передает ТАСС.
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Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.
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Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадок
Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся во вьетнамскую Камрань из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра.
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Здоровье
Мертвая пища: от каких продуктов стоит отказаться после пятидесяти
Эксперты заявляют, что напитки под градусом к пятидесяти годам пагубно влияют на здоровье человека, так как к этому возрасту у людей и так обостряются некоторые хронические заболевания, а алкоголь только усугубляет состояние здоровья.
Обновлено в 03:56
Транспорт
Пробег в память о Сергее Доренко организуют мотоциклисты Москвы
В Москве запланирован пробег в память о российском журналисте Сергее Доренко. Он ушел из жизни в четверг, 9 мая.
Обновлено в 11:24
Политика
Грызлов отверг вариант капитуляции ЛНР и ДНР
В ДНР 11 мая отмечают День республики, поскольку ровно пять лет назад, в 2014 году, в Донецке прошел референдум о самоопределении региона.
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Здоровье
Кардиологи назвали основные симптомы разрыва аорты
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Обновлено вчера в 13:33
Политика
Адвокат Трампа объяснил отмену поездки на Украину
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Энергетика
В Белоруссии в двенадцатый раз в этом году подорожает бензин
С начала года стоимость сырья выросла на 18%, а бензин — на 7%.
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Армия и оружие
Морпехи ВСУ застрелили командира, отдавшего приказ о боевой вылазке
Морпехи Вооруженных сил Украины не выполнили приказ о боевой вылазке на передовую и застрелили за это своего командира.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес
Со скандалом уволенная Самбурская рассекретила переписку с режиссером
«Почему вы влезли между театром и мной со своими условиями — непонятно», - написала Самбурская по этому поводу в своем блоге.
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Общество
Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ
Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.
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Футбол
Григорян останется возглавлять «Тамбов» в следующем сезоне
Григорян продолжит работу с командой в следующем сезоне.
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Происшествия
Дочери Сергея Доренко подозревают его жену в убийстве
Девушки хотят похоронить отца по православным обычаям. Напоминаем, что Сергей Доренко умер за рулем своего мотоцикла на Садовом кольце.
Обновлено вчера в 14:58
Политика
Гройсман раскрыл секрет своего похудения
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Крымский отдых входит в моду у украинцев
Обновлено в 09:03
Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737
Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind совершил жесткую посадку в аэропорту Оренбурга, сообщил представитель компании Игорь Александров.
Обновлено в 05:04