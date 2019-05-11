Футбол
Волгоградский «Ротор» одержал победу над «Тюменью»ИА Городские вести. Волгоград 07:52
После подачи Шарипова Антон Пискунов из неудобного положения без обработки бьет по воротам, и мяч влетает в сетку ворот – 2:1. Воодушевленная успехом волгоградская команда идет вперед и Саная едва не увеличивает преимущество своей команды, но голкипер тюменцев по-хоккейному, ногой отбивает коварный мяч.
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