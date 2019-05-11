Футбол
Волгоградский «Ротор» одержал победу над «Тюменью»ИА Городские вести. Волгоград 07:52
На 67-й минуте вратарь «Ротора» Филиппов спасает волгоградцев от гола - после мощного дальнего удара вытаскивает мяч из «девятки». Внося коррективы наставник «сине-голубых» Павел Могилевский проводит ряд замен.
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