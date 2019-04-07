Футбол
Волгоградский «Ротор» обыграл дома «Балтику»Вечерний Волгоград 09:02
В 30-м туре чемпионата ФНЛ «Ротор» на «Волгоград Арене» принимал калининградскую «Балтику».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 14:08, Ашберн
Политика
«Он мочил всех подряд»: Укупник о выступлениях Зеленского
Российский музыкант Аркадий Укупник рассказал, что Владимир Зеленский планировал баллотироваться в президенты Украины, еще выступая в КВН.
Обновлено в 12:52
Политика
Ультиматум НАТО по территориальным спорам поставит Киев в тупик
Военный эксперт Евгений Бужинский считает, что НАТО может поставить Украине ультимативные условия, которые не оставят Киеву выбора, кроме признания Крыма российским.
Обновлено вчера в 12:54
Футбол
Локомотив — Зенит 1:1
Обновлено в 13:53
Политика
Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине
Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Происшествия
Задержанных в Москве британцев отпустили под подписку о невыезде
Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в районе Чистых прудов, предположительно, с наркотиками были задержаны двое британцев.
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес
Актрису Аллу Демидову госпитализировали
Обновлено в 12:34
Футбол
«Витесс» под руководством Слуцкого сыграл вничью с ПСВ в матче чемпионата Нидерландов
"Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, со счетом 3:3 сыграл вничью с ПСВ в домашнем матче 29-го тура чемпионата Нидерландов.
Обновлено в 12:49
Авто
Обнародован ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в РФ в апреле
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
На 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом танк Т-80 произвел выстрел поленом для оценки состояния пушки после ремонта боевой машины.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Жители Самары засняли на видео падение метеорита
В Самаре засняли яркую вспышку света, по словам директора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгения Баранского, это было падение метеорита.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие
Пьяные украинские военные избили до смерти пожилого мужчину
Пьяные украинские военнослужащие забили до смерти пожилого мужчину в прифронтовом поселке Новотошковское в Луганской области.
Обновлено в 12:46
Политика
Ягланд: выход России из Совета Европы станет потрясением
Возможный выход России из Совета Европы (СЕ) может стать настоящим потрясением для европейцев, считает генеральный секретарь организации Турбьёрн Ягланд.
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес
Гарик Харламов высмеял роман Собчак и Богомолова
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и перенес концерты
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес
Звезда «Счастливы вместе» Дарья Сагалова родила третьего ребенка
33-летняя звезда сериала "Счастливы вместе" Дарья Сагалова в третий раз стала мамой.
Обновлено в 12:18
Экономика
Объем грузовой базы Севморпути к 2024 году превысит 80 млн тонн
Безусловно, компаниям надо помогать в Арктике, нужно будет давать государственные льготы, как это было сделано на проекте "Ямал СПГ" в части разгрузки налогов.
Обновлено в 03:38
Авто
Китайская модель устроила фотосессию с российской Lada 4x4
Фотосессия с российским внедорожником Lada 4x4 украсила один из разделов популярного в Китае автопортала Auto.News18a.
Обновлено в 07:04
Происшествия
С акции в защиту сквера полиция забрала парня, толкнувшего журналиста
Как стало известно E1.RU, после этого парня, толкнувшего журналиста, забрала полиция.
Обновлено в 10:35
Авто
Редкий Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet выставили на продажу
Редкий лимузин Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet был выставлен на продажу.
Обновлено в 06:22
Здоровье
Ученые выяснили, сколько секса нужно человеку в разном возрасте
Американские ученые установили, сколько секса необходимо человеку в разном возрасте, передает ToDay News Ufa.
Обновлено в 00:20
Здоровье
Детям-диабетикам предложили ездить из Новокузнецка в Кемерово за рецептами на инсулин
В Новокузнецке из-за увольнения главного эндокринолога, следом – молодого специалиста-эндокринолога и медсестёр, сложилась ситуация, которая пугает родителей детей-диабетиков: больным предлагают ездить за рецептами в областную столицу и там же проходить обследование у эндокринолога.
Обновлено в 07:50
Политика
Порошенко назначил Зеленскому дату дебатов
Глава Украины Петр Порошенко позвал своего соперника по президентской гонке — Владимира Зеленского — на дебаты 14 апреля.
Обновлено в 13:08
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Тамара Золотухина скончалась 6 апреля 2019 года в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 08:14
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным
Зеленский еще раз подчеркнул, что первый этап переговоров - это прекращение огня на востоке.
Обновлено в 13:35
Хоккей
СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии
Хоккеисты петербургского СКА нанесли поражение московскому ЦСКА в шестом матче серии 1/2 финала плей-офф КХЛ и сравняли счет в противостоянии.
Обновлено в 12:36
Футбол
«Шахтер» в серии пенальти выбил «Динамо» из Кубка Украины
7 апреля между коллективами «Шахтер» и «Динамо» на стадионе «Металлист» был разыгран матч ¼ финала Кубка Украины 2018/19.
Обновлено в 12:54