Футбол

Волгоградский «Ротор» обыграл дома «Балтику»Вечерний Волгоград 09:02

В 30-м туре чемпионата ФНЛ «Ротор» на «Волгоград Арене» принимал калининградскую «Балтику».
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В четыре раза больше: матч волгоградского «Ротора» назвали самым посещаемым в ФНЛ

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Волгоградский «Ротор» одержал победу в игре с «Балтикой»

МТВ онлайн08:33

«Ротор» победил «Балтику»

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Игорь Меньщиков: «Порадовали болельщиков и заслужено победили»

НовостиВолгограда.ру12:14

«Ротор» открыл счет в матче с «Балтикой» и выиграл

Волгоградский репортер07:54

«Ротор» добился минимальной победы над «Балтикой»

Спорт-Экспресс08:22

«Ротор» победил калининградскую «Балтику» на «Волгоград-Арене» - 1:0

Высота 10207:53
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 14:08, Ашберн
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«Он мочил всех подряд»: Укупник о выступлениях Зеленского

Российский музыкант Аркадий Укупник рассказал, что Владимир Зеленский планировал баллотироваться в президенты Украины, еще выступая в КВН.
Обновлено в 12:52
Политика

Ультиматум НАТО по территориальным спорам поставит Киев в тупик

Военный эксперт Евгений Бужинский считает, что НАТО может поставить Украине ультимативные условия, которые не оставят Киеву выбора, кроме признания Крыма российским.
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Футбол

Локомотив — Зенит 1:1

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Александр Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером сезона в НХЛ

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Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
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Происшествия

Задержанных в Москве британцев отпустили под подписку о невыезде

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в районе Чистых прудов, предположительно, с наркотиками были задержаны двое британцев.
Обновлено в 11:18
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Актрису Аллу Демидову госпитализировали

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«Витесс» под руководством Слуцкого сыграл вничью с ПСВ в матче чемпионата Нидерландов

"Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, со счетом 3:3 сыграл вничью с ПСВ в домашнем матче 29-го тура чемпионата Нидерландов.
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Обнародован ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в РФ в апреле

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Армия и оружие

Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео

На 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом танк Т-80 произвел выстрел поленом для оценки состояния пушки после ремонта боевой машины.
Обновлено в 09:37
Происшествия

Жители Самары засняли на видео падение метеорита

В Самаре засняли яркую вспышку света, по словам директора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгения Баранского, это было падение метеорита.
Обновлено в 07:43
Футбол

«Сочи» и «Тюмень» сыграли вничью, «Армавир» и «Факел» голов не забили

Обновлено в 11:08
Армия и оружие

Пьяные украинские военные избили до смерти пожилого мужчину

Пьяные украинские военнослужащие забили до смерти пожилого мужчину в прифронтовом поселке Новотошковское в Луганской области.
Обновлено в 12:46
Политика

Ягланд: выход России из Совета Европы станет потрясением

Возможный выход России из Совета Европы (СЕ) может стать настоящим потрясением для европейцев, считает генеральный секретарь организации Турбьёрн Ягланд.
Обновлено в 12:46
Происшествия

Пять человек погибли в Тунисе в результате ДТП с автобусом

Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес

Гарик Харламов высмеял роман Собчак и Богомолова

Обновлено в 05:45
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Звезда «Счастливы вместе» Дарья Сагалова родила третьего ребенка

33-летняя звезда сериала "Счастливы вместе" Дарья Сагалова в третий раз стала мамой.
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Экономика

Объем грузовой базы Севморпути к 2024 году превысит 80 млн тонн

Безусловно, компаниям надо помогать в Арктике, нужно будет давать государственные льготы, как это было сделано на проекте "Ямал СПГ" в части разгрузки налогов.
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Китайская модель устроила фотосессию с российской Lada 4x4

Фотосессия с российским внедорожником Lada 4x4 украсила один из разделов популярного в Китае автопортала Auto.News18a.
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С акции в защиту сквера полиция забрала парня, толкнувшего журналиста

Как стало известно E1.RU, после этого парня, толкнувшего журналиста, забрала полиция.
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Редкий Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet выставили на продажу

Редкий лимузин Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet был выставлен на продажу.
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Ученые выяснили, сколько секса нужно человеку в разном возрасте

Американские ученые установили, сколько секса необходимо человеку в разном возрасте, передает ToDay News Ufa.
Обновлено в 00:20
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Детям-диабетикам предложили ездить из Новокузнецка в Кемерово за рецептами на инсулин

В Новокузнецке из-за увольнения главного эндокринолога, следом – молодого специалиста-эндокринолога и медсестёр, сложилась ситуация, которая пугает родителей детей-диабетиков: больным предлагают ездить за рецептами в областную столицу и там же проходить обследование у эндокринолога.
Обновлено в 07:50
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Порошенко назначил Зеленскому дату дебатов

Глава Украины Петр Порошенко позвал своего соперника по президентской гонке — Владимира Зеленского — на дебаты 14 апреля.
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Беларусь открыла зону отчуждения Чернобыльской АЭС для туристов

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Умерла вдова Валерия Золотухина

Тамара Золотухина скончалась 6 апреля 2019 года в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 08:14
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

Зеленский еще раз подчеркнул, что первый этап переговоров - это прекращение огня на востоке.
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СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии

Хоккеисты петербургского СКА нанесли поражение московскому ЦСКА в шестом матче серии 1/2 финала плей-офф КХЛ и сравняли счет в противостоянии.
Обновлено в 12:36
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«Шахтер» в серии пенальти выбил «Динамо» из Кубка Украины

7 апреля между коллективами «Шахтер» и «Динамо» на стадионе «Металлист» был разыгран матч ¼ финала Кубка Украины 2018/19.
Обновлено в 12:54
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Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Волгограда, выступающий в первенстве ФНЛ с сезона 2017/18. 2-кратный серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр чемпионата России, финалист Кубка России и Кубка Интертото, чемпион РСФСР, 2-кратный победитель зоны «Юг» Второго дивизиона, обладатель Кубка короля Таиланда и Кубка Дальневосточных чемпионов.
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