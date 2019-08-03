Футбол
Волгоградский «Ротор» на выезде победил краснодарцевВолжская правда (г. Волжский) 14:05
ФНЛ, сегодня
Краснодар, Стадион Академии ФК «Краснодар»
|35′
Камиль Муллин
Большую часть тайма «Ротор» вынужден был обороняться, к слову сказать, успешно. Местные же футболисты при всём старании так и не сумели создать ситуаций, когда могли бы изменить ход игры, принёсшей волгоградскому "Ротору" победу, пусть и с минимальным, но сухим счётом – 1:0.
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