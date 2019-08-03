Футбол

Волгоградский «Ротор» на выезде победил краснодарцевВолжская правда (г. Волжский) 14:05

Краснодар-2 — Ротор
0 – 1
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Краснодар, Стадион Академии ФК «Краснодар»
35′
Камиль Муллин
Большую часть тайма «Ротор» вынужден был обороняться, к слову сказать, успешно. Местные же футболисты при всём старании так и не сумели создать ситуаций, когда могли бы изменить ход игры, принёсшей волгоградскому "Ротору" победу, пусть и с минимальным, но сухим счётом – 1:0.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Волгоградский «Ротор» провел победную игру на выезде в Краснодаре

Высота 10213:23

«Закономерная наша победа»: волгоградский «Ротор» обыграл краснодарцев на их поле

V1.ru14:54

«Ротор» обыграл «Краснодар-2», «Чайка» и «Нижний Новгород» сыграли вничью

Матч ТВ13:55

Гол Муллина принес «Ротору» победу над «Краснодаром-2»

Спорт-Экспресс13:27

«Ротор» победил «Краснодар-2» в матче 6-го тура ФНЛ

Sport24.ru13:30

«Ротор» нанес поражение «Краснодару-2»

Советский спорт13:22

«Ротор» на выезде минимально обыграл «Краснодар-2»

ИА Городские вести. Волгоград13:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 22:20, Ашберн
Происшествия

В результате стрельбы в Техасе погибли 20 человек

Обновлено в 20:15
Общество

ВЦИОМ: москвичи разрешили власти жестко разгонять акции протеста

61% жителей Москвы не возражает, если против несанкционированных акций протеста власть применяет жесткие меры.
Обновлено вчера в 05:50
Культура

Шведский журналист обвинил сериал «Очень странные дела» в русофобии

Шведский журналист Эрик Хакинг раскритиковал третий сезон сериала "Очень странные дела" за стереотипность.
Обновлено в 13:40
Политика

National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге

Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено в 19:03
Происшествия

В Москве на акции оппозиции задержаны около 600 человек

В столице на несанкционированной акции «Вернем себе право на выборы» по состоянию на 17:45 задержаны 600 человек, сообщает «ОВД-Инфо».
Обновлено в 11:02
Происшествия

Акула вцепилась в ногу поймавшего ее рыбака на видео

В социальных сетях опубликовали видеоролик, на котором видно, как акула вцепилась в ногу поймавшего ее мужчины.
Обновлено в 12:29
Политика

Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате

Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено в 11:05
Армия и оружие

Шойгу рассказал, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ

Обновлено в 15:49
Футбол

Александр Бубнов: «Перед голом Дзюбы был фол, „Спартак“ с такой игрой останется внизу»

Постоянный эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов подвел итоги субботних матчей 4-го тура РПЛ. «Урал» — «Ростов» (2:2) Игра была равная.
Обновлено в 17:37
Шоу-бизнес

19-летняя Стеша Маликова экстремально похудела

Серия фото Стефании Маликовой с отдыха На опубликованном кадре Стефания позирует у моря в купальнике, прикрывшись парео.
Обновлено в 09:08
Кино

В Сети появилось фото Киану Ривза с ирокезом и бородой

Актер позирует на фото с ирокезом, пушистой бородой и оголенным животом.
Обновлено в 09:21
Политика

Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ

Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено в 14:14
Авто

Тюнеры представили армейский Hummer H1 Mil-Spec

Мастера тюнинг-ателье Mil-Spec Automotive работают с армейскими внедорожниками линейки Hummer H1 уже пятый год.
Обновлено в 07:40
Происшествия

СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального

Обновлено в 09:03
Политика

Выяснилось, какой пункт Япония отказалась включать в декларацию с СССР

СССР предлагал Японии включить в декларацию 1956 года пункт о стремлении обеих стран к всеобъемлющему запрещению ядерного оружия, однако в Токио эту идею отклонили.
Обновлено в 09:42
Политика

ЦИК Украины объявила результаты выборов в Раду по спискам

Центральная избирательная комиссия Украины объявила результаты выборов в Верховную раду 21 июля по партийным спискам.
Обновлено в 11:25
Экономика

Минфин США разъяснил применение новых санкций против России

Новые американские санкции против России О решении США ввести второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей стало известно ранее на этой неделе.
Обновлено в 20:54
Кино

«Союзмультфильм» предложил работу автору мемов по «Игре Престолов»

Обновлено в 20:36
Армия и оружие

Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды

Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
Обновлено в 08:24
Политика

В партии Зеленского грозят решеткой за переговоры с Россией

На Украине за несанкционированные переговоры с Российской Федерацией планируют ввести уголовную ответственность.
Обновлено в 13:39
Происшествия

Школьник умер в Екатеринбурге после падения с недостроенного здания

Подросток погиб, упав с недостроенного одноэтажного здания в Екатеринбурге. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщает Ura.ru.
Обновлено в 19:47
Общество

Владелец сафари-парка пояснил свои слова о передаче Сибири немцам

Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков объяснил свои слова о передаче Сибири немцам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:17
Политика

Супруга посла США в России возмутилась репортажем CNN

Супруга посла США в России Мэри Кэй Хантсман возмутилась «непорядочностью» репортажа журналистов телеканала CNN, которые опубликовали материал о скором отъезде дипломата, основываясь на фотографии, опубликованной в ее Instagram.
Обновлено в 15:00
Происшествия

В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова

Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено в 09:28
Происшествия

В Японии госпитализировали женщину с подозрением на вирус Эбола

Пожилая женщина, недавно посещавшая Демократическую Республику Конго (ДРК), госпитализирована в Токио с подозрением на заражение болезнью, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ).
Обновлено в 21:53
Футбол

Зидан одобрил трансфер Бруну Фернандеша в «Реал»

Трансфер 24-летнего португальца одобрил главный тренер мадридцев Зинедин Зидан, информирует Record.
Обновлено в 10:37
Общество

Группа «Ногу свело!» отказалась выступать на сегодняшнем фестивале «Шашлык Live»

Ранее от участия в фестивале отказался лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев, а также группы "Браво" и "Текиладжаз".
Обновлено в 12:04
Футбол

ФК «Локомотив» и Фернандеш не будут подписывать новый контракт

Футбольный клуб "Локомотив" и португальский полузащитник Мануэл Фернандеш не станут подписывать новый контракт.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес

Доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram составляет миллионы рублей

Доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей.
Обновлено в 08:20
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил об угрозах отдыха в тропических странах

Специалисты Роспотребнадзора дали советы россиянам, выезжающим на отдых в тропические страны.
Обновлено в 06:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Камиль Шамилевич Муллин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Ротор».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное