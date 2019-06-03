Общество
В Ярославской области прошел ЕГЭ по русскому языкуREGNUM 11:06
В Ярославской области ЕГЭ по русскому языку прошел без особых нарушений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Департаменте образования Ярославской области. К проведению экзамена было допущено 5659 школьников.
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 11:18, Ашберн
Общество
В России началась третья волна перехода на цифровое ТВ
В России 3 июня стартовала третья волна перехода на цифровое вещание.
Обновлено в 09:47
Технологии
Компания Huawei купила российские технологии распознавания лиц
Представитель Huawei подтвердил газете, что российская и гонконгская «дочки» компании действительно стали владельцами «Игл Софтлаб», но детали сделки не раскрыл.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Установлены участники драки, в которой погиб спецназовец ГРУ
Следователи располагают данными о лицах, которые участвовали в драке с убийством бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 08:24
Авто
Hyundai представил лимитированную версию модели Solaris
Компания Hyundai объявила о старте продаж лимитированной версии Solaris Super Series.
Обновлено в 05:59
Экономика
Повышение НДС не отразилось на бюджете
Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено в 02:45
Футбол
Сборная России по футболу в контрольном матче разгромила «Чертаново»
Сборная России в контрольном матче со счетом 6:0 победила московский клуб "Чертаново", выступающий в Олимп - Футбольной национальной лиге.
Обновлено в 10:51
Происшествия
В Симферополе обнаружен схрон с оружием
"Правоохранителями проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению канала поступления оружия в незаконный оборот", - добавили в пресс-службе.
Обновлено в 10:47
Происшествия
Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа
Обновлено в 10:29
Общество
Роскомнадзор внёс Tinder в реестр распространителей информации
Роскомнадзор внёс владельца мобильного приложения Tinder — компанию Match Group — в реестр организаторов распространения информации.
Обновлено в 08:44
Политика
Польша выразила протест из-за открытия на Украине памятника Шухевичу
«Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэл Лион на Украине написали письмо к мэру Ивано-Франковска, выражая протест против открытия нового памятника Роману Шухевичу», — указывается в сообщении дипмиссии.
Обновлено в 07:50
Политика
В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины
Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.
Обновлено в 04:37
Политика
В ЕС захотели продлить санкции против Крыма еще на год
Европейский союз (ЕС) намерен продлить санкции против Крыма и Севастополя, срок действия которых истекает 23 июня.
Обновлено в 10:47
Автоспорт
Марко опроверг слухи о переговорах «Ред Булл» с Хюлькенбергом
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко категорически опроверг информацию, согласно которой в дни Гран-при Монако представители «быков» общались с пилотом «Рено» Нико Хюлькенбергом насчёт потенциального перехода немца после сезона-2019.
Обновлено в 09:28
Авто
Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей
В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в квартире на севере Москвы
Один человек погиб при пожаре в квартире на севере столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 07:27
Гаджеты
Samsung анонсировал современные ноутбуки Notebook 7 и Notebook 7 Force
Новинки ноутбуков Samsung Notebook 7 получат в качестве аппаратной базы чипы от Intel.
Обновлено в 02:40
Происшествия
В Приамурье в детском лагере во время зарядки скончался ребенок
Подросток заехал в лагерь только накануне. В детском оздоровительном лагере в Амурской области умер ребенок 2005 года рождения.
Обновлено в 02:19
Экономика
В Rambler Group назначили СЕО и управляющего директора
На пост CEO назначили Рафаэля Абрамяна. В состав правления войдут лидеры основных подразделений Rambler Group.
Обновлено в 05:16
Общество
СМИ узнали об отставке вице-мэра Москвы Петра Бирюкова
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков в ближайшее время уйдет в отставку.
Обновлено в 07:32
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
Космос
Спутник связи «Ямал» запущен на орбиту с космодрома Байконур
С космодрома Байконур в Казахстане успешно стартовала ракета "Протон-М" со спутником связи "Ямал-601" на борту.
Обновлено 31 мая в 11:00
Наука
Стволовые клетки помогают восстановить обоняние
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
Атомные подлодки РФ всплыли во льдах Арктики в рамках учений
Отрабатывая плановые учения в зимних условиях, многоцелевая атомная подлодка проекта 885 и две стратегические субмарины проекта 667БДРМ выполнили всплытие в полыньях среди льдов Арктики.
Обновлено в 10:14