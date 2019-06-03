В Ярославской области прошел ЕГЭ по русскому языкуREGNUM 11:06

В Ярославской области ЕГЭ по русскому языку прошел без особых нарушений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Департаменте образования Ярославской области. К проведению экзамена было допущено 5659 школьников.

В Ярославской области прошел ЕГЭ по русскому языку

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