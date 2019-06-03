Вологодские выпускники сегодня сдают ЕГЭ по русскому языкуВЕСТИ35.РФ 07:53

Одиннадцатиклассники сегодня сдают ЕГЭ по одному из самых важных предметов – русскому языку. В регионе работают 52 пункта проведения экзамена во всех муниципалитетах. Зарегистрировались 5017 выпускников.

Вологодские выпускники сегодня сдают ЕГЭ по русскому языку

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