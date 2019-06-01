Общество
Волгоградские выпускники сдали ЕГЭ по русскому языкуКрестьянская жизнь 06:48
Прием проводился в 801 аудитории на базе 74 пунктов (ППЭ). Волгоградские учащиеся сдали второй по счету и, вероятно, первый по значимости экзамен. ЕГЭ по русскому языку объединил свыше десяти тысяч ребят по всему региону.
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