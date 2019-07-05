Спорт
Волгоградские регбисты приняли участие в «Bottle Cap Challenge»ИА Городские вести. Волгоград вчера в 06:00
Волгоградские регбисты не остались в стороне. На видео, размещенном в Интернете, они очень ловко откручивают пробку регбийным мячом. Новый флешмоб в Сети появился в конце июня.
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