«Витесс» Слуцкого не смог пробиться в Лигу ЕвропыРИА Новости вчера в 16:38

Футбольный клуб "Витесс", который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, не сумел завоевать путевку в Лигу Европы на следующий сезон. "Витесс" в ответном матче финала плей-офф чемпионата Нидерлендов за путевку в Лигу Европы уступил на своем поле "Утрехту" со счетом 0:2.

«Витесс» Слуцкого не смог пробиться в Лигу Европы

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