Футбол
«Витесс» Слуцкого не смог пробиться в Лигу ЕвропыРИА Новости вчера в 16:38
Футбольный клуб "Витесс", который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, не сумел завоевать путевку в Лигу Европы на следующий сезон. "Витесс" в ответном матче финала плей-офф чемпионата Нидерлендов за путевку в Лигу Европы уступил на своем поле "Утрехту" со счетом 0:2.
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Экономика
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Происшествия
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Музыка
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Обновлено в 02:15
Авто
«Prado за 1,5 миллиона». Каким будет новый УАЗ
На какой платформе строят новинку Ограниченный объем инвестиций не позволит создать с нуля ни новый автомобиль, ни принципиально новую платформу, поэтому речь в данном случае идет все-таки о модернизации существующего шасси UAZ Patriot.
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Экономика
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Обновлено в 01:57
Происшествия
Оставленный в автомобиле ребенок погиб в Крыму
В Крыму погиб ребенок, которого оставили в припаркованном автомобиле, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
Обновлено в 05:12
Космос
Китайский луноход «Юйту-2» возобновил работу
Китайский луноход «Юйту-2» («Нефритовый заяц») самостоятельно вышел из спящего режима и приступил к новому этапу исследования естественного спутника Земли.
Обновлено в 03:33
Политика
Зеленский восстановил украинское гражданство Саакашвили
Обновлено вчера в 10:14
Армия и оружие
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Как ранее сообщал News Front, восемь украинских боевиков пытались проникнуть натерриторию ДНР с целью осуществления здесь серии диверсий, в том числе и против представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
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Украинская певица объявила о создании «женской партии»
Украинская певица Ольга Полякова объявила о создании первой «женской партии», с которой планирует баллотироваться на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 08:13
Происшествия
В Башкирии кассир ограбила банк на 23 млн рублей и подалась в бега
Обновлено вчера в 05:19
Наука
Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе
Обновлено в 07:17
Экономика
Кудрин призвал не драматизировать ситуацию с исполнением нацпроектов
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин призвал не драматизировать ситуацию с исполнением нацпроектов, - управление ими пока только выстраивается.
Обновлено в 06:28
Здоровье
В России ввели новый порядок контроля за лечением онкобольных
В России появилась новая система помощи онкобольным.
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Общество
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Снять иммунитет с российского сотрудника ООН хотят в Косово
Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила намерен добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника ООН.
Обновлено в 07:52