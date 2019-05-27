Футбол

«Витесс» Слуцкого не смог пробиться в Лигу ЕвропыРИА Новости вчера в 16:38

Футбольный клуб "Витесс", который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, не сумел завоевать путевку в Лигу Европы на следующий сезон. "Витесс" в ответном матче финала плей-офф чемпионата Нидерлендов за путевку в Лигу Европы уступил на своем поле "Утрехту" со счетом 0:2.
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«Витесс» Слуцкого упустил еврокубки, ни разу не ударив в створ. Что думают о российском тренере в Голландии?

Матч ТВ07:59

Слуцкий подвел итоги сезона для «Витесса»

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Леонид Слуцкий: «„Витессу“ не хватило свежести. Мы провели 6 матчей за 16 дней»

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Голландия полюбила Слуцкого. Лига Европы – нет

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Слуцкий: это был долгий сезон для «Витесса»

Чемпионатвчера в 22:31

«Витесс» - «Утрехт»: кому достанется билет в Лигу Европы?

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Витесс-Утрехт 28.05.2019 прогноз П1

Sport-place27 мая в 03:34
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В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста

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«Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опровержения

«Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы лайнера SSJ-100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100 процентов человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.
Обновлено в 05:05
Театры

Режиссера Богомолова назначили худруком Театра на Малой Бронной

Обновлено в 05:03
Общество

Власти ЯНАО заподозрили ошибку в расчетах Росстата об уровне бедности

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) считает, что в расчетах Росстата об уровне бедности могла быть ошибка, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО «Интерфаксу».
Обновлено в 07:03
Экономика

Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитов

Четверть граждан (26%) оценивают настоящее время как благоприятное для крупных покупок, но 57% пока настроены скептически, отмечают социологи.
Обновлено в 04:31
Политика

Зеленский внес закон об импичменте в Раду

Украинский лидер Владимир Зеленский передал в Раду закон об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Томские врачи удалили из желудка девушки полукилограммовый ком волос

Около 80 процентов желудка 16-летней томички занимал ком волос весом в 500 граммов - его успешно удалили врачи городской больницы скорой медицинской помощи №2.
Обновлено в 07:18
Общество

Заведующая сургутским детсадом уволилась после «кабаньего» стриптиза

Обновлено в 04:39
Футбол

Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы

Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
Обновлено вчера в 17:25
Музыка

Егор Крид рассказал о расставании с лейблом Black Star

Российский певец Егор Крид рассказал в интервью Юрию Дудю об уходе из лейбла Black Star, в котором он проработал семь лет.
Обновлено вчера в 17:31
Авто

«Сколково» поможет Hyundai создать в России сервис подписки на машины

Обновлено в 07:43
Происшествия

Экс-министра транспорта Пермского края приговорили к реальному сроку

Обновлено в 06:36
Кино

Онлайн-кинотеатры предложили обязать сообщать сведения о показе фильмов

Министерство культуры предложило распространить обязанность кинотеатров передавать данные о показах фильмов в единую информационную систему на онлайн-кинотеатры.
Обновлено в 02:15
Авто

«Prado за 1,5 миллиона». Каким будет новый УАЗ

На какой платформе строят новинку Ограниченный объем инвестиций не позволит создать с нуля ни новый автомобиль, ни принципиально новую платформу, поэтому речь в данном случае идет все-таки о модернизации существующего шасси UAZ Patriot.
Обновлено в 05:16
Экономика

Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году

Экономисты ВШЭ и РАНХиГС заявили, что в 2019 году россиян ожидает падение реальных доходов.
Обновлено в 01:57
Происшествия

Оставленный в автомобиле ребенок погиб в Крыму

В Крыму погиб ребенок, которого оставили в припаркованном автомобиле, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
Обновлено в 05:12
Космос

Китайский луноход «Юйту-2» возобновил работу

Китайский луноход «Юйту-2» («Нефритовый заяц») самостоятельно вышел из спящего режима и приступил к новому этапу исследования естественного спутника Земли.
Обновлено в 03:33
Политика

Зеленский восстановил украинское гражданство Саакашвили

Обновлено вчера в 10:14
Армия и оружие

Зеленский нашел повод выйти на связь с Донецком

Как ранее сообщал News Front, восемь украинских боевиков пытались проникнуть натерриторию ДНР с целью осуществления здесь серии диверсий, в том числе и против представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Обновлено в 07:41
Политика

В МИД Германии озвучили условие для достижения мира на Украине

В Министерстве иностранных дел ФРГ назвали условие для достижения мира на Украине.
Обновлено в 07:12
Гаджеты

Xiaomi представила два флагманских смартфона Redmi K20 и Redmi K20 Pro

Компания Xiaomi представила два смартфона Redmi K20 и Redmi K20 Pro с выдвижной фронтальной камерой.
Обновлено вчера в 11:39
Политика

Украинская певица объявила о создании «женской партии»

Украинская певица Ольга Полякова объявила о создании первой «женской партии», с которой планирует баллотироваться на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 08:13
Происшествия

В Башкирии кассир ограбила банк на 23 млн рублей и подалась в бега

Обновлено вчера в 05:19
Наука

Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе

Обновлено в 07:17
Экономика

Кудрин призвал не драматизировать ситуацию с исполнением нацпроектов

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин призвал не драматизировать ситуацию с исполнением нацпроектов, - управление ими пока только выстраивается.
Обновлено в 06:28
Здоровье

В России ввели новый порядок контроля за лечением онкобольных

В России появилась новая система помощи онкобольным.
Обновлено в 01:31
Общество

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
Обновлено в 01:21
Общество

Незамужние женщины признаны самой счастливой категорией общества

Обновлено в 04:15
Происшествия

Снять иммунитет с российского сотрудника ООН хотят в Косово

Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила намерен добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника ООН.
Обновлено в 07:52
Происшествия

Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета и выломали дверь

Обновлено в 08:07
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