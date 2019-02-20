«Волгоград Арена» может стать лучшим стадионом мираКрестьянская жизнь вчера в 07:45

Голосование за участников международного конкурса «Стадион года – 2018» уже стартовало. За «золото» борются 27 стадионов из 11 стран мира. «Волгоград Арена» вошла в семерку спортивных объектов, представляющих Россию на конкурсе.

«Волгоград Арена» может стать лучшим стадионом мира

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Происшествия Мать Скрипаля попросила признать сына и внучку пропавшими без вести Мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля обратилась в полицию с просьбой признать сына и его дочь Юлию, которые были отравлены в британском Солсбери, пропавшими без вести.

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Армия и оружие В Минобороны Эстонии заявили о подготовке к войне Судя по характеру оборонных расходов Эстонии, страна готовится к войне, заявил глава отдела оборонных инвестиций военного ведомства Кусти Сальм на конференции по экономической безопасности Eesti 100Pluss Visioon.

Политика В. Путин призвал чиновников не проявлять высокомерия к гражданам Глава государства В. Путин призвал чиновников быть профессионалами и не быть высокомерными по отношению к гражданам.

Происшествия Во Внуково частный самолет «подрезал» заходивший на посадку Boeing Во время взлета в аэропорту Внуково самолет Bombardier Challenger 600 не выполнил команду диспетчера и продолжил набор высоты, превысив разрешенный эшелон в 2 тыс. м. В это время на посадку заходил пассажирский Воеіпд 737-400 авиакомпании Utair, следовавший рейсом UTА490 Санкт-Петербург — Москва (Внуково), рассказал РБК источник, близкий к службе управления воздушным движением аэропорта.

Футбол Путин наградил президента ФИФА орденом Дружбы Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино награжден орденом Дружбы, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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